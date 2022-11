Schon im Jahr 2019 hat der Wehrer Gemeinderat auf Antrag der Grünen beschlossen, ein städtisches Mobilitätskonzept auf die Beine zu stellen. Um auch die Ideen aus der Bevölkerung einzubeziehen, veranstaltete der Ortsverband der Grünen jüngst eine offene Gesprächsrunde, in der Vorschläge von Bürgern zur Verbesserung der Mobilität in der Stadt gesammelt wurden. Diese Ideensammlung wurde nun Bürgermeister Michael Thater übergeben und mit ihm diskutiert.

Idee für Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße

Wichtig war den Grünen, dass es sich um keine Forderungen des Ortsverbandes handle, sondern Ideen der Bürger. Bei allen Themen sei es wichtig, die Bürger auf dem Weg zu einer veränderten Mobilität mitzunehmen, die alle Verkehrsteilnehmer, Fußgänger, Fahrradfahrer, Autofahrer berücksichtigt. Diskutiert wurde zum Beispiel die Möglichkeit, die Hauptstraße vom Autoverkehr zu befreien. Dies sei für die Stadt interessant, jedoch erst umsetzbar, wenn die Hauptstraße in städtischer Verantwortung liege, so Bürgermeister Thater. Derzeit ist die Hauptstraße noch Landesstraße, erst nach einer Umwidmung zu einer Gemeindestraße kann die Stadt aktiv werden und Verkehrsberuhigungen anordnen. Außerdem müsse man besonders sensibel mit allen Betroffenen umgehen. Sicher sind sich die Grünen, dass eine autofreie Innenstadt die Aufenthaltsqualität für die Menschen deutlich erhöhen kann.

Parkplätze in Wohngebieten

Für die Planung neuer Wohngebiete wurden Ideen für eine moderne Gestaltung vorgebracht. Zum Beispiel das Thema Quartiersparkhäuser wurde angerissen, dass die Parkplatznot im öffentlichen Raum mindern könnte. Einig waren sich die Grünen und der Bürgermeister darin, dass die vielen parkenden Fahrzeuge in Wohngebieten oft auch ein Hindernis für Rettungsfahrzeuge seien. Deshalb sei es wichtig, zunehmend wie bereits in der Breitmattstraße geschehen, Parkplätze auszuweisen. Außerdem verfolge die Stadt sehr interessiert die rechtliche Lage bezüglich der Erhebung von Anwohnerparkgebühren, wie sie von den Grünen vorgeschlagen wurden.

Im Fokus der Grünen steht auch die Mobilität der Senioren: Für sie sei es wichtig, barrierefrei von der Bürgerstiftung in die Innenstadt zu gelangen. Die Grünen schlagen deshalb vor, an markanten Stellen den Bürgersteig komplett abzusenken und eine ausgewiesene Route farblich zu kennzeichnen. Zum Thema Radverkehr war es Bürgermeister Thater wichtig, dass man den eingeschlagenen Weg weiter verfolgt und die Qualität und die Sicherheit des Radverkehrs in Wehr weiter erhöht. Die Ideensammlung der Grünen soll nun an die beauftragten Mobilitätsberater weitergereicht werden.