96 handbemalte Farbtafeln von 96 Wehrer Bürgern und Freunden der Stadt bilden zusammen ein großes Bild zum 50. Jubiläum der Volkshochschule (VHS). Das Zusammensetzen der Tafel übernimmt die Malerin Elena Romanzin, enthüllt wird die große Überraschung erst im September.

An drei Terminen waren Bürger aus Wehr und Freunde aus der Nachbarschaft eingeladen, an dem Gemeinschaftsprojekt mitzuwirken. Beim letzten Termin gab es sogar eine Warteliste. Von Gemeinderäten über Vertreter von Bürgerschaft, Vereinen, Stadtverwaltung und gemeinnützigen Organisationen bis hin zu den Künstlern der Diakonie trägt jeder seinen kleinen Teil zum Gesamtwerk bei. „Ich habe das Bild gestaltet, aber sie werden es malen“, so Elena Romanzin. Um möglichst viele Menschen miteinzubeziehen wurde das Gesamtbild in kleine Tafeln aufgeteilt und diese natürlich auch kräftig durchgemischt: Welche Orientierung und Position das eigene Täfelchen hat, bleibt unklar. Als letzter Termin werden am 22. und 23. Juli im Rahmen des Kunstaktionstages sechs Künstler vom Haus der Diakonie ihren Beitrag leisten.

Die Vorfreude sei schon groß, so Erich Hipp, Vorsitzender des Vereins Kunst und Diakonie. Schließlich habe während des letzten Jahres kein Künstlerbesuch empfangen werden können. Und auch Hipp selbst durfte diesmal selber mitmachen mitmachen: „Normalerweise sorgen ich ja für den Rahmen. Das Projekt finde ich toll – es bringt seinen Reiz, welcher Teil vom Ganzen man wird!“ Wie das 90 mal 240 Zentimeter große Werk schließlich aussehen wird, weiß außer Elena Romanzin kaum jemand. Erst im September ist die Enthüllung geplant, solange bleibt das große Puzzle verhüllt. Das Werk soll ein Synonym für die Arbeit der Volkshochschule werden: Der Titel „Teile-N“ setzt sich aus „Teile“ und „teilen“ zusammen. „Das Angebot mitzumachen, richtete sich ausdrücklich an Nichtmaler. Die Idee der VHS ist es ja, etwas Neues zu lernen und sich auszuprobieren“, so Romanzin.