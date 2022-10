von Ernst Brugger

Die zweite Lesung im Rahmen der „Herbstlesungen“ der Mediathek und der Buchhandlung Volk mit dem Schweizer Autor Alex Capus zog am Freitagabend 75 Interessenten in den Bann. Zum fünften Mal las der in Olten wohnhafte Capus in der Mediathek, wie Buchhändlerin Gabriele Volk in ihrer Begrüßung der Besucher und des Autors erklärte. Der gute Besuch resultiert sicherlich aus der Beliebtheit der vielen historischen Romane sowie einem schon breiten Bekanntheitsgrad von Capus. Und nicht zuletzt aus seinen spannenden Lesungen mit humorvollen Erzählungen aus seinem Schaffen.

Sein neuester historischer Roman „Susanna“ ist nach einer wahren Begebenheit die faszinierende Geschichte einer Emanzipation und das ergreifende Abenteuer einer eigenwilligen und wagemutigen Frau. Alex Capus erzählt amüsant, lakonisch und lebendig die Geschichte dieser wagemutigen und für damalige Zeiten emanzipierten Frau. Anno 1852 wandert Susanna mit ihrer Mutter aus der Schweiz nach Amerika aus. Und das in unruhigen und revolutionären Zeiten. Mit seinem historischen Roman macht Capus Geschichte lebendig.

Der Autor liest nur wenige Passagen aus seinem gut recherchierten Buch, er erzählt hingegen voller Mitgefühl von einer Epoche, deren Takt vom Stampfen der Dampfmaschinen bestimmt ist. In New York wird die Brooklyn Bridge eröffnet und Edisons Glühbirnen erleuchten plötzlich die Stadt. Maschinen erobern die Welt, im Westen kämpfen Ureinwohner ums Überleben. Falsche Propheten versprechen das Paradies und die Kavallerie steht mit entsicherten Gewehren bereit. Mittendrin die fünfjährige Susanna aus Basel mit ihrer Mutter, die wegen einer Liebschaft nach Amerika ausgewandert ist. Susanna wächst in Brooklyn auf. Mit 14 Jahren schenkt ihr der Stiefvater einen Farbkasten und Pinsel. Susanna malt schon am ersten Abend ein Portrait ihrer Mutter.

Nach ihrer Heirat reist Susanna in die Indianerschutzgebiete im Westen der USA. Sie will zum Indianer-Häuptling Sitting Bull, um Unheil von ihm und seinen Leuten abzuwenden. Man konnte sich aus den Erzählungen des Autors gut vorstellen wie Susanna als Vertraute an der Seite des Häuptlings in einem Indianer-Reservat voller Abenteuer lebte. Sie durfte den legendären Sitting Bull sogar malen. Das Portrait hängt heute im State Museum North Dakota.