Wehr – „Evangelische Fabrikanten im Wehratal“ lautete der Titel eines Vortrages, zu dem der evangelische Frauenkreis am Dienstag in den Gemeindesaal geladen hatte. Gastreferent Reinhard Valenta, ehemaliger Kulturamtsleiter der Stadt Wehr, sprach in gewohnt kompetenter Art über die Fabrikantenfamilien Herosé, Rupp und Lenz sowie deren Bedeutung für die gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung der Stadt.

Auf Grundlage eines gründlichen Quellen- und Archivstudiums zeichnete der Referent die Grundzüge der Familiengeschichte nach. Ein Blick auf Familienstammbäume, Eheschließungen und Geburten erlaubte auch einen reizvollen Einblick in die private Sphäre – kleinere Skandale und „nicht standesgemäße“ Liaisons inklusive. Mit zu einem fundierten Vortrag beitragen konnten zahlreiche historische Fotografien, die Valenta nach Durchsicht von Archivbeständen der Familien Herosé und Rupp erstmals der Öffentlichkeit präsentieren konnte.

Gut gelungen ist es dem Referenten, der Zuhörerschaft die doppelte Bedeutung der protestantischen Fabrikantenfamilien zu erläutern. Einerseits trugen die liberal und fortschrittlich gesinnten Unternehmer entscheidend dazu bei, dass sich durch die Industrialisierung die konfessionelle Zusammensetzung der Bevölkerung veränderte und die konfessionelle Zugehörigkeit zunehmend an Bedeutung einbüßte. Darüber hinaus waren es jedoch gerade diese Familien, die die Inklusion der zugezogenen protestantischen Bevölkerung in einem seit Jahrhunderten katholisch geprägten Milieu entscheidend beförderten. So sei letztlich auch die Einweihung der ersten evangelischen Kirche in Wehr am 18. Oktober 1891 wie auch die Gründung einer selbstständigen evangelischen Kirchengemeinde das Verdienst der protestantischen Wehrer Fabrikanten, so Valenta.

Schlüssig belegt wurden auch die „großen Verdienste um die evangelische Gemeinde und die Wehrer Kultur“, wie es Valenta formulierte. Ihren Ausdruck fand dies etwa in der Gründung von Lesegesellschaft, Liederkranz oder Schwarzwaldverein, Spenden- und Bautätigkeiten sowie dem Streben nach infrastruktureller Modernisierung und technischer Innovation, die schon aus unternehmerischer Motivation gegeben sein dürfte. So dokumentierten die von Valenta präsentierten Fotografien das historische Phänomen der „Ausbildung einer bürgerlichen Kultur“. Der fotografisch festgehaltene luxuriöse und privilegierte Lebensstil, Ausflüge an den Luganer See, Portraitfotos von Chauffeuren und sonstigen Bediensteten, das Zur-Schau-Stellen von schicker, standesgemäßer Garderobe sowie Wanderungen im Hotzenwald in Begleitung der katholischen Unternehmerfamilie Denk gaben jedoch auch deutliche Hinweise auf soziale Gräben gegenüber der Arbeiterschicht, die sich diesen Lebensstil nicht leisten konnte.