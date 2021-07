von sk

Testrückmeldungen einsammeln, Testpakete für die Ausgabe richten und diese ausgeben, Schüler in der Notbetreuung betreuen, Hilfe bei der Materialherstellung und beim Korrigieren des bearbeiteten Materials der Schüler im Fernunterricht und nun Begleitung bei den Projekten der Schulsozialarbeit und Klassenausflüge – das sind einige der Aufgaben, die Alena Theiler in ihrem freiwilligen sozialen Jahr (FSJ) an der Talschule Wehr in diesem Schuljahr bewältigte. „Es ist ein besonderes Schuljahr mit anderen Aufgaben, die normalerweise nicht zum Dienst eines FSJlers an der Grundschule gehören“, so Sonja Dannenberger, Schulleiterin der Talschule Wehr.

Eigentlich unterstützt ein FSJler die Verwaltung und die Schulleitung, hospitiert im Unterricht und hilft bei der Förderung von Schülern und bei der Organisation von Projekten und Veranstaltungen. Weitere Aufgaben sind die Organisation des Mittagstischs und der Hausaufgabenbetreuung. Die Schulleiterin ist froh, dass Alena Theiler sehr flexibel auf diese Änderungen im Corona-Schuljahr reagierte und die Schulleitung, Verwaltung und die Lehrkräfte nach Kräften unterstützte. „Wir sind sehr dankbar, dass das DRK und die Stadt Wehr uns jedes Jahr einen FSJler genehmigen. Sie sind für alle eine große Stütze.“ Auch Alena Theiler sieht ein Mehrgewinn in diesem besonderen Schuljahr: „Ich möchte gerne Grundschullehramt studieren. Das freiwillige soziale Jahr (FSJ) war sehr abwechslungsreich und half mir, mich in den Lehrerberuf einzufinden und Erfahrungen zu sammeln, welche mir auf meinem weiteren Lebensweg helfen werden.“ Für das kommende Schuljahr 2021/22 ist an der Talschule noch ein Platz für das FSJ frei.