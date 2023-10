Eine ganz besondere Konzertreise liegt vor den Musikern des Musikvereins Öflingen (MVÖ): Vom 13. bis 15. Oktober nehmen sie am traditionellen Traubenfest in Meran teil, eines der traditionsreichsten Brauchtumsfeste im Alpenraum.

„Es ist uns Freude und Ehre zugleich, dass wir auf Einladung der Kurverwaltung Meran und unserer Partnerkapelle, der Bürgerkapelle Untermais (Stadtteil von Meran), an diesem tollen Festwochenende mitwirken und die Farben der Region und von Öflingen und Wehr im Meraner Land vertreten dürfen“, so Ilona Kunzelmann, Vorsitzende des MVÖ, stolz „Die Teilnahme ist keine Selbstverständlichkeit, es sind dieses Jahr nur zwei Kapellen von außerhalb Tirol zugelassen.“

Das Traubenfest gibt es seit 1886

Das Traubenfest geht auf das Jahr 1886 zurück und ist eines der ältesten und größten Brauchtumsfeste im Alpenraum. „Was den Deutschen ihr geliebtes Münchner Oktoberfest ist, ist den Südtirolern das Traubenfest“, erklärt Kunzelmann. Jedes Jahr am dritten Oktoberwochenende ziehen unzählige Musikkapellen und Trachtengruppen in die bekannte Kurstadt ein – ein Moment der Freude und des Dankes für die gute Ernte im Herbst.

Marschprobe in Zivil: Der Musikverein hat sich gut auf den Festumzug vorbereitet. | Bild: Musikverein Öflingen

Natürlich haben sich die Öflinger Musiker gut vorbereitet auf ihre Auftritte, insbesondere auf den großen zweieinhalbstündigen Festumzug durch Meran: „Bitte alle die Reihen ausrichten und zwar immer nach rechts und nun im Gleichschritt“. Was wie eine Militärübung klingt, ist tatsächlich eine Marschmusikprobe an einem sonnigen Samstagnachmittag im September auf dem ruhigen Gelände zwischen Brenneter Bahnhof und Rhein, wo Dirigent Rolf Gallmann seinen MVÖ auf das Marschieren mit Musik trimmt.

Da in der hiesigen Blasmusikwelt Festumzüge selten geworden sind und insofern ein wenig die Routine fehlt im Vergleich zu Kapellen aus Tirol, wo die Marschmusik fast schon zum täglich Brot gehört, haben dich die Öflinger Musiker Zeit für eine entsprechende Marschprobe genommen.

Begleitet wird der Musikverein Öflingen von Bürgermeister Michael Thater der die Stadt repräsentantiert. Los geht es am kommenden Freitag in aller Früh. Neben dem Festumzug am Sonntag hat der MVÖ auch einen Einzelauftritt am Samstagnachmittag auf dem Meraner Thermenplatz. Außerdem steht ein Austauschabend mit den Untermaiser Freunden auf dem Programm.