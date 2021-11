von sk

Der Förderkreis Stadtmuseum Wehr konnte endlich nach langer durch Corona bedingte Umstände die Hauptversammlung abhalten, die die Vereinsjahre 2018, 2019 und 2020 einschloss. Die Versammlung ernannte Margot Richter zum neuen Ehrenmitglied.

Trotz der enormen Einschränkungen, die seit März 2020 den Betrieb des Museums, der Sonderausstellungen und Vernissagen sowie Buchvorstellungen einschränkten, konnten in diesem Zeitraum elf Sonderausstellungen durchgeführt werden, schreibt der Förderkreis. Sieben dieser Ausstellungen begleiteten die Herausgabe von Büchern über Wehrer Künstler, über Stadtgeschichte anlässlich des einhundertjährigen Jubiläums der Freien Wähler oder die historische Reportage von Hermfried Richter über das Revolutionsjahr 1848 in Wehr.

Insgesamt 39 Bilder Wehrer Künstler konnten neu erworben werden. Außerdem wurde die ständige Ausstellung zur Stadtgeschichte in ihrer Konzeption angepasst und durch die Vorstände kontinuierlich überarbeitet. Auch die Zusammenarbeit mit den Wehrer Schulen konnte durch geführte Museumsbesuche von Schulklassen intensiviert werden.

Ein besonderer Höhepunkt in der Vereinsgeschichte war die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an das Gründungsmitglied und Schriftführerin Margot Richter. Die Verleihung dieser Auszeichnung gründet in erheblichem Umfang an Margot Richters außergewöhnliche Arbeit für das Stadtmuseum, beginnend mit der Konzeption und der Ausstattung des Museums in den 1990er Jahren zusammen mit ihrem Mann, dem Architekten und Hauptinitiator des Museums Hermfried Richter bis zur Redaktion der mittlerweile 20 vom Förderkreis herausgegebenen Bücher.

So war es auch eine Freude, den Dank des Förderkreises für die großartige und ausdauernde Leistung durch die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Margot Richter zum Ausdruck zu bringen.

Neben all dem Inhaltlichen waren auch die entsprechenden Formalien durchzuführen. Der Kassiererin Christine Mattes wurde für die drei Jahre eine ausgezeichnete Kassenführung bescheinigt, und der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Nach anerkennenden und dankenden Worten durch Bürgermeister Michael Thater, der insbesondere auf die reibungslose und gut verzahnte Zusammenarbeit zwischen Förderkreis und Stadtverwaltung hinwies, konnte Paul Erhart die Neuwahlen des Vorstands leiten. Armin Kronberger wurde einstimmig im Amt des Vorsitzenden bestätigt. Waldemar Albiez ist neuer stellvertretender Vorsitzender. Christine Mattes wird weiter die Kasse führen und Dieter Walz in Zukunft Schriftführer des Vereins sein.

Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Dieter Baum sowie die bisherige Schriftführerin Margot Richter werden in Zukunft den Verein als Beisitzer zusammen mit Gabi Freiner-Leisibach und Mau Egetmeyer unterstützen.