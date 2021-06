Wehr vor 29 Minuten

Großbaustelle mit Herausforderungen: Bundestagsabgeordneter Schreiner nimmt Wehrabecken-Sanierung in Augenschein – mit Video

Viel Sicherheit, gute Baufortschritte und ein vorsichtig optimistischer Ausblick, was Flora und Fauna der Wehra betrifft, präsentierte die Schluchseewerk AG am Mittwoch dem Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner (CDU). Sorge machen immer noch unvorsichtige Besucher, die sich teils in Lebensgefahr begeben, um einen Blick auf die Baustelle zu werfen.