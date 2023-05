Abgesperrt ist seit dieser Woche die Kreuzung Hauptstraße/Todtmooser Straße/Schopfheimer Straße, wo nun die Arbeiten zur Erweiterung des Nahwärmenetzes beginnen. Die Hauptstraße ist nun nur noch aus Rchtung Süden, die Märkte des Brennet-Areals nur noch auch Norden erreichbar. Die offizielle Umleitung führt über die Merianstraße, Schopfheimer Straße und Friedrichstraße. Viele Autofahrer nutzten in den ersten Tagen allerdings auch vermeintliche Abkürzungen über die Talstraße und In den Höfen, was dort zu einer deutlichen Zunahmen des Verkehrs und auch zu Staus führte.

Diese Umleitungsstrecke ist eigentlich vorgesehen. | Bild: Schönlein, Ute

Gute Nachrichten zur Baustelle hatte der Leiter der Tiefbauabteilung im Wehrer Stadtbauamt, Helge Laufer: Statt der dreimonatigen Vollsperrung werden es voraussichtlich nur zweieinhalb: „Am 4. August wollen wir mit dem ersten Bauabschnitt fertig sein“, so Laufer.