von Michael Gottstein

Weil die Kirche die Sicherheit durch strenge Abstandsregeln, Maskenpflicht und Handhygiene garantiert, müssen sich die Besucher bis zum Jahresende für nahezu alle Gottesdienste in der Wehrer Friedenskirche anmelden – entweder telefonisch oder auf der Internetseite, wobei die Online-Anmeldung den Vorteil hat, dass man sofort erfährt, wie viele Plätze noch verfügbar sind.

Glas mit Wein und Brot

Auf diese Weise kann die Gemeinde die Besucher bereits im Vorfeld im Kirchenraum verteilen und verhindern, dass Gläubige vor dem Kirchenportal abgewiesen werden müssen. „Wir wollen die Menschen zum Gottesdienst einladen, es darf also nie der Eindruck entstehen, wir wollten jemanden abweisen“, so Pfarrer Hasenbrink. Auch für das Abendmahl, das am zweiten, dritten und vierten Advent gefeiert wird, hat die Gemeinde eine hygienisch einwandfreie Lösung gefunden: Die Besucher bekommen beim Eintreten ein Glas, in dem sich ein weiteres Glas mit Wein oder Saft sowie ein Stück Brot befinden.

Suche nach Lösung

Auch soll das Krippenspiel „Die Heiligen Drei Könige vom Dorfladen“, das fünf Jugendliche aus der Konfirmanden-Gruppe geschrieben hatten, nicht der Corona-Krise zum Opfer fallen. „Wir überlegen, in welcher Weise wir es aufführen, vielleicht werden wir einen Film drehen“, meinte der Pfarrer. Er bietet jeden Dienstag zwischen 15 und 17 Uhr eine Telefonsprechstunde an, weil Präsenzsprechstunden derzeit ebenfalls nicht erlaubt sind.

Um das Gemeindeleben wieder zu stärken, sind Interessenten eingeladen, einen Monatsspruch in drei bis vier Minuten vorzustellen. Diese Videos werden dann veröffentlicht. Und über den „Andachtsservice“ können Gläubige, die nicht in die Gottesdienste kommen konnten, die Texte sowie die Predigt entweder in ausgedruckter Form über das Pfarramt beziehen oder im Internet abrufen.

Reaktionen unterschiedlich

Die Reaktionen der Gemeinde auf die Corona bedingten Einschränkungen seien unterschiedlich, erklärte Pfarrer Hasenbrink: „Es gibt einige Austritte zu beklagen.“ Andererseits seien die Plätze bei den Gottesdiensten meistens alle besetzt „und es sind nicht immer dieselben Personen, die in die Kirche gehen“. Auch hätten viele Menschen erfahren, dass Gottesdienste in schwierigen Zeiten eine Kraftquelle und eine wohltuende Erfahrung seien. „Unser Gemeindeleben wird aufblühen, wo sich Menschen zusammenfinden und engagieren“, machte Pfarrer Hasenbrink Mut und rief dazu auf, häusliche Bibelkreise zu gründen. Die evangelische Kirchengemeinde Wehr und Öflingen entstand im Jahre 2014 durch die Fusion der beiden einzelnen Gemeinden und zählt derzeit 2600 Mitglieder.

Die Anmeldung für die Gottesdienste in der Wehrer Friedenskirche kann telefonisch unter 07762/92 89 oder über die Internetseite www.eki-wehr.de (dort unter den Reitern Termine und Anmeldung) erfolgen.