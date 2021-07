von Werner Probst

Das Fest der goldenen Hochzeit feiern heute Klaus und Ottilia Rüttnauer. Das Paar ist bei den Wehrer Pfadfindern eine feste Größe. Ottilia Rüttnauer war während 16 Jahren die Leiterin.

Blick auf Lebensstationen

Klaus Rüttnauer kam in Öflingen zur Welt. Er besuchte die Volksschule. Er machte eine Lehre als Betriebsschlosser und war in der Firma Dreiländereck in der Ausrüstung tätig – es folgten Jahre in der Wehra AG und zum Schluss des Berufslebens war er dort in der Färberei tätig. Während 25 Jahren gehörte Klaus Rüttnauer der Wehrer Feuerwehr an. Als Oberfeuerwehrmann ging er in den Ruhestand.

Ottilia Rüttnauer geborene Griener kam in Wehr zur Welt. Sie besuchte die Volksschule und arbeitete dann in der Wehra AG als Spulerin und anschließend bei der Firma Vorwerk. Fünf Kinder brachte sie zur Welt. Als Reinigungskraft arbeitete sie bei der Wehrer Polizei und dann im katholischen Pfarrzentrum.

Fasnacht spielt große Rolle

Auch in der Fasnacht war das Paar engagiert. Mehr als zwei Jahrzehnte waren sie in der Fröschezunft aktiv – von 1988 bis 1990 war Ottilia das Oberhaupt der Zunft. Aktiv waren die beiden auch bei den Lus-Chaibe. Beide wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Gerne denkt das Paar an die Zeit, als man mit den Pfadfindern unterwegs war oder in Italien den Urlaub verbrachte.