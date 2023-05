„Faust eins, Seite 89 folgende, abends, Margarete ziemlich durcheinander“: Die, im Theaterjargon genannte „Kästchenszene“, dient Autor Lutz Hübner in seiner Komödie als exemplarische Vorlage, um Goethes Meisterwerk „Faust“ humorvoll zu sezieren und in seine brillanten, manchmal absurden Einzelteile zu zerlegen. Mit dem Gastspiel aus Baden-Baden nimmt der Kulturm (Holbeinstraße 16) in Öflingen seine Arbeit als neue Veranstaltungsstätte für Kleinkunst, Kabarett und Theater auf, heißt es in der Pressemittelung.

In Hendrik Papes aberwitzigen Inszenierung richtet sich ein kleines Tourneetheater routiniert die Bühne ein. „Faust 1“ wird gespielt, mit Karren, Segel und auch Puppen. Bald schon überkommt die Darsteller allerdings die Erinnerung an ihre verschiedensten Erfahrungen in den Höhen und Niederungen der deutschen Theaterlandschaft. Erfolge und auch Demütigungen werden heraufbeschworen und so erspielen sie sich höchst amüsant ihr ganz eigenes „Faust“-Spektakel.

Michelle Brubach (Schlossfestspiele Ettlingen) und Stefan Roschy, (Theater Baden-Baden, „Die Fallers“) entführen das Publikum mit viel Spaß in die ureigene Welt des Theaters. Sie zeigen allerhand skurrile Typen wie zum Beispiel einen vergeistigten Regisseur, der „den Blutstrom des Textes freilegen“ möchte oder verzweifeln an der übereifrigen Anfängerin, die frisch von der Schauspielschule ihre Kollegen nervt.

Die Komödie (zehn Szenen) beginnt am 13. Mai um 19.30 Uhr. Der Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Karten zu je 20 Euro sind erhältlich bei der Tourist-Info Wehr unter 07762 808601, www.reservix.de und an der Abendkasse. Parkplätze auch bei der Mehrzweckhalle