Lucia Linsin, geborene Fricker, feiert am Sonntag, 16. Juli, ihren 100. Geburtstag. Wer die Gnade eines so langen Lebens genießt, weiß viel von Zeiten zu erzählen, die wir nur aus Büchern kennen. Im Jahr 2019 gab die damals 96-Jährige ihre Erinnerungen in einem Interview zu Protokoll. Einige Episoden seien hier zitiert.

Als Lucia Linsin zur Welt kam, braute sich über dem Wehratal das Unwetter des Aufruhrs zusammen. Genau zwei Monate später entlud es sich. Damals wurde das Wiesental – ausgelöst durch die Hyperinflation – vom sog. Kommunistenputsch heimgesucht. Auch in Wehr gärte es. Daher wollten Bürgermeister Otto Leber und der Landtagsabgeordnete Karl Albietz mit Gemeindebediensteten am 16. September in einer nächtlichen Aktion circa 30 Zentner Pulver zum Sprengen von Baumwurzeln aus dem Gemeindebunker in Sicherheit bringen.

Eine Gruppe von etwa 20 bewaffneten Wehrer Jung-Kommunisten unter der Führung von Josef Leber und Ernst Dede hatte davon erfahren und überfiel den Transport. Dede schlug den Bürgermeister mit dem geladenen Revolver nieder. Dann raubten sie den Sprengstoff und versteckten ihn. Sie wollten damit die Eisenbahnbrücke sprengen. Der Kommunistenputsch scheiterte und fast alle Wehrer Aufrührer kamen wegen Landfriedensbruch ins Zuchthaus.

Das Hochzeitsfoto von Rudolf Fricker und Rosa, geb. Karle. Er hatte seine Braut im Lazarett in Karlsruhe kennengelernt. | Bild: Bild: Familie Linsin

Grund der Unruhen war die irrwitzige Hyperinflation, von der Lucias Vater Rudolf Fricker oft erzählte. „Das Büfett, das sich meine Eltern Anfang 1923 für ihre Mietwohnung in der Konradin-Kreutzer-Straße 2 angeschafft hatten“, so die Jubilarin, „kostete über eine Million Mark. Es kam noch schlimmer. Bald wurden die Milliarden-Löhne nur noch bündelweise ausgezahlt. Weil das Geld am nächsten Tag nichts mehr wert war, ging man sofort zum Einkaufen.“

In diesem Chaos musste Lucias Vater Rudolf, der damals in Wehr bekannte „Portier Fricker“, seine Familie durchbringen. Er hatte in den letzten Tagen des Krieges eine schwere Beinverletzung erlitten und konnte nicht mehr als Weber in der MBB arbeiten. Wenigstens erhielt er im Werk Wehr einen Job als Portier, der aber schlechter bezahlt war. 1922 heiratete er, 1923 kam Lucia zur Welt und ein Jahr später ihre Schwester Gertrud.

Lucia Linsin (damals noch Fricker) im Frühjahr 1939: Das Foto stammt aus ihrer MBB-Personalakte Bild: Brennet-Archiv | Bild: Bild: Brennet Archiv

Weil der „Portier“ fleißig war, baute er schon 1927 in der Lindstraße 6 ein Eigenheim. Der große Garten war Lucia Linsins Paradies. Weniger paradiesisch ging es in der Talschule zu. Lucia war vorlaut und so kassierte sie so manche „Tatze“. „Ich habe oft eine Strafe bekommen, weil ich die Klappe nicht halten konnte. Ich bin aber trotzdem gern in die Schule gegangen“, erzählt die Greisin – obwohl damals die Gewalt zum Schulalltag gehörte.

Als sie mit 14 entlassen wurde, waren die Nazis schon fünf Jahre an der Macht. Jede Entlass-Schülerin musste ein unbezahltes „Pflichtjahr“ absolvieren. „Ich kam am 1. April 1938 als Haushaltshilfe zum Lehrer Kuner. Ich war mit seinen fünf Kindern oft ganz alleine. Frau Kuner war dauernd im Krankenhaus, weil sie mit der Galle Probleme hatte. Ich habe immer gebetet, dass sie wieder aus dem Krankenhaus heimkommt, weil ich so viel schaffen musste.“ Dass eine 15-Jährige ganz allein einen so großen Haushalt schmeißen musste, wäre heute undenkbar. Umso mehr genoss sie ihre Zeit in der MBB, die am 1.4.1939 in der Musterabteilung in Brennet begann.

Bis auf ganz wenige Ausnahmen erlebte sie dort ein kameradschaftliches Miteinander. „Wenn ich zu Carl Denk oder seinen Söhnen Albrecht und Robert gerufen wurde,“ so Lucia Linsin, „zitterten mir zwar die Knie“. Aber das geschah mehr aus Ehrfurcht und Respekt als aus Angst. „Ich wurde immer gut behandelt und habe auch Aufträge für Sophie Denk erledigt.“

Dieses Foto der Jubilarin Lucia Linsin wurde wenige Wochen vor ihrem 100. Geburtstag gemacht. | Bild: Bild: Familie Linsin

Angst um ihr Leben hatte sie, als am 16. Februar 1945 „acht Thunderbolts der Groupe de Chasse III/3 Ardennes“ Brennet heimsuchten. Der Todtmooser Regionalhistoriker Felix Kahlert hat in Militärarchiven herausgefunden, dass das „Ziel des Jabo-Schwarms die über die Wehra führende Eisenbahnbrücke“ war. Sie wurde verfehlt und die Bomben explodierten bei der MBB. An diesen Tag erinnert sich Lucia Linsin mit Schrecken. „Ich war damals in der Villa Denk. Es gab Alarm. Plötzlich hieß es: ´Alles raus´. Hätte es einen Volltreffer gegeben, wären wir alle gestorben. Wir rannten in Richtung Humbel, wo es Splittergräben gab, kamen aber nur bis zur Straßenbrücke. Wir haben uns zwischen das Brückengeländer und die Mauer hingelegt. Dann warfen sie die Bomben ab. Eine schlug bei der heutigen Apotheke ein. Dort stand damals ein Geißenstall. Alles ist in die Luft geflogen und eine tote Ziege hing nachher im Baum. Das war ein gruseliges Bild.“

Nach dem Ende der Hitler-Diktatur kehrte auch in ihr Leben Normalität ein. Sie lernte den Textiler Reinhard Linsin aus Hasel kennen und lieben. 1951 wurde geheiratet. Anfangs lebte das Ehepaar in Hasel. Dort kamen drei Töchter zu Welt. Der Tod der mittleren 1966 war ein schwerer Schicksalsschlag. 1967 zog die Familie nach Wehr ins neugebaute Eigenheim.

Auch den plötzlichen Tod ihres Ehemanns 1980 musste Lucia Linsin verkraften. Seit 2014 lebt die Jubilarin in der Bürgerstiftung. Zwei Töchter, sieben Enkel und eine Urenkelin gratulieren ihr zum 100. Geburtstag – und mit ihnen ganz Wehr.