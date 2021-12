von Hrvoje Miloslavic

22687 lautet die Ziffernfolge des diesjährigen Hauptgewinns der Wehrer Glückssterneziehung. Wie schon im letzten Jahr musste die beliebte und traditionsreiche Weihnachtsaktion der Servicegemeinschaft Wehr am Freitag coronakonform unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Immerhin 53 User hatten sich via Facebook dem Live-Stream zugeschaltet, der vom Wohnungsbalkon des Servicegemeinschaft-Vorsitzenden Stephan Ruthe gesendet wurde.

Über Einkaufsgutscheine im Wert von 500 Euro kann sich der Besitzer des goldenen Glückssternes freuen. Fünf Euro sind die letzten beiden Ziffern auf einem Glücksstern wert. Für drei Ziffern gibt es 25 Euro. Eine ordentliche Aufwertung des weihnachtlichen Einkaufsbudgets bringen vier richtige Ziffern, die einen Gewinn von 100 Euro bedeuten.

55.000 Glückssterne sind laut Ruthe in diesem Jahr unter die Kunden gebracht worden. Dreieinhalb Wochen habe die Aktion gedauert. An der Glückssternaktion teilgenommen haben Mitglieder der Servicegemeinschaft aus den Bereichen Handel und Gewerbe. Eine ordentliche Anzahl an Glückssternen habe auch im Rahmen der Impfaktion in der Wehrer Stadthalle am 4. Dezember in Umlauf gebracht werden können, so Ruthe. Bis Ende Januar können die Glückssterne bei der Buchhandlung Volk oder der Parfümerie Ruthe in Einkaufsgutscheine mit einem Gesamtwert von 5000 Euro eingetauscht werden.

Aufgrund der derzeit für den Besuch des Einzelhandels in Baden-Württemberg geltende 2-G-Regel (geimpft oder genesen) wird niemand auf seinen Gewinn verzichten müssen, verspricht Ruthe. Ungeimpfte Personen, die ihre Glückssterne eintauschen wollen, möchten sich von außen beim Geschäftspersonal bemerkbar machen. Die Mitarbeiter seien informiert und werden der Kundschaft den Umtausch in Einkaufsgutscheine ermöglichen, so Ruthe.

Trotz der erheblichen pandemiebedingten Umstände ist Ruthe mit den beiden letzten Glückssternaktionen zufrieden. Mit 55.000 Glückssternen bewege man sich in einem guten Mittelfeld. Es seien mehr Glückssterne ausgegeben worden als die 50.000 im letzten Jahr, aber auch deutlich weniger als die 57.000 im Jahr 2019.

Wehr Nach dem Lockdown blickt die Servicegemeinschaft Wehr zuversichtlich in die Zukunft Das könnte Sie auch interessieren

Die Pandemie scheint deutliche Spuren im Einzelhandel zu hinterlassen. Gerade aufgrund des eingeschränkten Grenzverkehrs sei etwa in Bad Säckingen der Umsatz um bis zu 35 Prozent gesunken, rechnet Ruthe vor. Wehr sei zwar nicht so sehr von der Kundschaft aus der Schweiz abhängig. Dennoch sei auch hier ein Rückgang des Umsatzes zwischen 15 und 20 Prozent festzustellen. Eine große Rolle spielt laut Ruthe auch der Wegfall von Aktionstagen, die aufgrund von Veranstaltungsverboten abgesagt werden mussten.

Ein Lebenszeichen will die Servicegemeinschaft nun aber doch setzen. Für kommenden Freitag, 17. Dezember, haben Wehrer Einzelhändler bis 22 Uhr geöffnet und bieten Snacks und Getränke an. Von einem großen verkaufsoffenen Abend will Ruthe zwar nicht sprechen. Aber immerhin: „Abendliches Shoppen in gemütlicher adventlicher Atmosphäre.“