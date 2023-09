„Dies ist ein glücklicher Tag für Wehr und Öflingen“, fasste der Wehrer Bürgermeister Michael Thater die Amtseinführung der neuen Rektoren Yvonne Mörmann an der Grundschule Zelg und Bernd Mugrauer an der Grundschule Öflingen und der neuen Konrektorin Hanne Arnold an der Talschule zusammen. Ein tagfüllendes Programm erwartete am Donnerstag die geladenen Gäste aus der Stadtverwaltung Wehr, vom Gemeinderat, Schulamt Lörrach, den Fördervereinen und Elternvertretern den zwei Wehrer und der Öflinger Grundschulen, Vertretern der Realschule und von den Schulen angeschlossenen Stellen.

„Mit diesen fantastischen und hochqualifizierten neuen Leitungskräften werden die drei Grundschulen nun ins neue Schuljahr starten und unseren Kindern die besten Startmöglichkeiten ins Leben bieten können“, sagte Bürgermeister Michael Thater. Seine Wünsche für die Besetzung der offenen Stellen, die er dem Lörracher Schulamtsdirektor Rudolf Schick gegenüber geäußert habe, seien mit diesen Kandidaten mehr als erfüllt worden.

Mit der neuen Rektorin Yvonne Mörmann ziehe eine durch ihre vielfältigen beruflichen Kompetenzen multiprofessionelle Fachkraft mit viel Energie und Ideenreichtum in die Leitung der Grundschule Zelg ein, stellte Rodolf Schick die gebürtige Nordbadenerin vor. Nach ihrem Studium der Sozialpädagogik und beruflichen Erfahrungen unter anderem in der Familienhilfe, dem Sozialen Dienst, dann einem Aufenthalt von zweieinhalb Jahren in Israel beim AHK Israel absolvierte sie 2005 ein Studium für Grund- und Hauptschullehramt. Bis 2018 war sie im Schuldienst Baden-Württemberg tätig, danach wechselte sie nach Nordrhein-Westfalen auf eine Rektorenstelle bei Koschenbroich bei Neuss.

Als eine Rückkehrerin aus dem tiefen Norden in den tiefen Süden und damit „back to the roots“, freue sich die Stadt Wehr über eine gute Schulleitung, die nun weiter für Verlässlichkeit stehe und die durch die gute Zusammenarbeit mit dem Schulamt Lörrach zügig gefunden werden konnte, sagte Bürgermeister Michael Thater. Sie freue sich nun vor allem, mit all ihren Ideen den Schulstandort mitgestalten zu können, sagte Rektorin Yvonne Mörmann.

Der zweite Rückkehrer, über den sich die Kollegien der Wehrer Grundschulen und die Stadtverwaltung Wehr gleichermaßen sehr freuen, ist Bernd Mugrauer. Er kehrt nach zwei Jahren in führender Position beim Schulamt Lörrach nun zurück in den Schuldienst und zwar in der Funktion als Rektor der Grundschule in Öflingen. Bevor er 2021 seine Arbeit im Schulamt Lörrach aufgenommen hat, war er zuletzt Rektor in der Grundschule in Rickenbach.

„Hier schlägt mein Herz – als Teil der Schule mit den Kindern, dem Kollegium und der Möglichkeit, hier gestalterisch tätig zu werden. Durch die hervorragenden Leute beim Schulamt Lörrach und die wirklich großartigen Voraussetzungen, die hier an der Öflinger Grundschule gegeben sind, werden wir vieles auf den Weg bringen können für die Kinder“, sagte er. Die Arbeit an der Grundschule in Öflingen sei sein ausdrücklicher Wunsch gewesen.

Gemeinsam mit allen anderen Wehrer Grundschulen werde im Rahmen des „Referenzrahmens Schulqualität Baden-Württemberg“ an der weiteren Digitalisierung der Schulen gearbeitet und daher eine neue Qualität erreicht. Der Einsatz der digitalen Lehrmittel im Unterricht werde dadurch strukturierter.

Die datengestützte Qualitätssicherung sei auf einem guten Weg, sagte der Teamplayer Bernd Mugrauer, der seinerzeit über seinen Sozial-Dienst zum Lehramtsstudium gekommen sei. Ebenso werde an einer Kooperation mit den Kindergärten gearbeitet sowie der Vernetzung mit der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde. „Vernetzung untereinander und mit anderen Organisationen, der Schulsozialarbeit etwa, sind ganz zentral für unsere Zukunft. Die gute Zusammenarbeit mit dem Schulamt in Lörrach und der Stadtverwaltung Wehr wird uns die notwendige Struktur und ein gutes Umfeld bieten“, sagte Mugrauer hocherfreut zum Abschluss.