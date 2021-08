von Werner Probst

Seit 50 Jahren ein Ehepaar: Am heutigen Donnerstag können in der Römerstraße 12 Pietro und Vincenza Giammetta das Fest der goldenen Hochzeit feiern. Das Jubelpaar, das auf der Insel Sizilien bei Palermo das Licht der Welt erblickte, wohnt nunmehr schon fast sechs Jahrzehnte in Deutschland.

Blick auf Lebensstationen

Pietro Giammetta kam 1948 auf die Welt. Er besuchte fünf Jahre die Schule und arbeitete anschließend auf verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben, ehe er 1966 nach Deutschland kam. Zuerst wohnte er in Laufenburg, ehe Öflingen zum Wohnsitz wurde. In der Brennet AG arbeitete er als Weber. 2008 ging er in Ruhestand.

Freude an Gemüsegarten

Vincenza Giammetta kam 1949 auf die Welt. Nach dem fünfjährigen Schulbesuch kam sie mit 14 Jahren nach Deutschland. In Öflingen wohnte bereits ein Neffe und so wurde auch der Wehrer Stadtteil zu ihrem Wohnort. In der Vita in Bad Säckingen verdiente sie ihr Geld. Eine Tochter brachte sie auf die Welt. Seit 1993 wohnt das Jubelpaar in der jetzigen Wohnung. Hier gefällt es den Beiden sehr gut. Öfters wird noch ein Spaziergang unternommen und der Gemüsegarten selbst bewirtschaftet. Zu den großen Freuden gehört, wenn sie von der Tochter und dem Enkel besucht werden.

Gerne erinnert sich das Paar an die früheren Urlaubsaufenthalte in Sizilien. Zu den Freuden aber gehört auch, dass Pietro Giammetta noch problemlos seinen Personenwagen für Ausfahrten steuern kann.