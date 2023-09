Häufig hört man, dass nur das Fliegen schöner sei. Doch für Gleitschirmflieger, die zu früh in Wehr landen, kann die Rückfahrt zum Startplatz Heue/Bergalingen oft genauso erfreulich sein wie der vorangegangene Flug – wenn nicht sogar schöner. Seit dem Jahr 1995 tragen engagierte Autofahrer maßgeblich dazu bei, diesen Glücksmoment durch Mitnahme der trampenden Flieger zu ermöglichen, schreibt der Delta-Club Condor Wehr in einer Pressemitteilung.

Die solidarische Geste der Autofahrerinnen und -fahrer, die freiwillig einen Umweg in Kauf nehmen, um die Gleitschirmflieger direkt zum Startplatz zurück zu bringen, wird von diesen als große Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft wahrgenommen. Die Verbundenheit zwischen Fliegern und Fahrern ist seit der Eröffnung des Startplatzes Heue/Bergalingen spürbar, dies teilt der Verein in seiner Pressemitteilung weiter mit.

Besonders nach einem missglückten Thermikeinstieg ist oft eine verfrühte Landung in Wehr unvermeidlich. Hier zeige sich der nicht zu unterschätzende Wert der Mitnahme der trampenden Flieger, die somit eine zweite Chance für einen erfolgreichen Thermik- oder Streckenflug erhalten. Es verbessere zudem den CO 2 -Fußabdruck der Beteiligten. Der Verein Delta-Club Condor möchte daher allen Autofahrerinnen und Autofahrern danken, die im Laufe der Jahre ihre Fahrzeuge für Tramper geöffnet haben. In den vergangenen Jahren entstanden dadurch viele persönliche Bekanntschaften.

Oftmals kennen sich die Fahrer und Tramper bereits beim Namen. Einige von ihnen wurden durch die Gespräche so stark motiviert, dass sie sich entschlossen, ebenfalls eine Flugschule zu besuchen. Das Verhalten der Autofahrerinnen und Autofahrer gegenüber den Gleitschirmfliegern, die per Anhalter zum Startplatz wollen, verdeutliche, wie soziale Kontakte und Hilfsbereitschaft im Einklang mit umweltbewusstem Handeln stehen können.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.delta-club-condor.de.