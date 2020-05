von Hansjörg Bader

Die Katholiken der Seelsorgeeinheit (SE) Sankt Martin Wehr können ab dem kommenden Samstag, 16. Mai, wieder gemeinschaftlich Gottesdienste feiern; allerdings nur unter Beachtung der Auflagen von Politik und Kirche. Nach der mehrwöchigen Pause dürfen die Gläubigen aus Wehr, Öflingen und Schwörstadt nun wieder in die Kirchen kommen. In den vergangenen Tagen hat das Erzbistum Freiburg die neuen Bedingungen bekannt gemacht.

Erstkommunion Inzwischen wurden in der Seelsorgeeinheit die neuen Termine für die verschobenen Erstkommunionfeiern festgelegt: Samstag, 24. Oktober, um 10 Uhr für die Kinder aus Öflingen und Schwörstadt in Sankt Ulrich Öflingen sowie Sonntag, 25. Oktober, um 10 Uhr für die Kinder aus Wehr und Hasel in der Sankt Martin Wehr.

Der Einstieg erfolgt demnach sukzessive. An den Wochenenden wird es zwei Gottesdienste im Wechsel geben. Die erste Vorabendmesse findet am Samstag, 16. Mai, um 18 Uhr in der Kirche Sankt Martin Wehr statt, am Sonntag, 17. Mai, gibt es um 10.30 Uhr die Sonntagsmesse in der Kirche Sankt Ulrich Öflingen. Die Werktagsgottesdienste werden zu den gewohnten Zeiten wieder aufgenommen. Genaue Orte und Uhrzeiten stehen in der Gottesdienstordnung. Ebenso die Termine für die Eucharistischen Anbetungen.

Online Service Für die Daheimgebliebenen gibt es weiterhin Video-Übertragungen der Gottesdienste auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit . Liturgievorschläge für Gottesdienstfeiern zu Hause liegen an den Schriftenständen auf oder sie können von der Internetseite heruntergeladen werden.

Wer die Gottesdienste mitfeiern möchte, muss sich an folgende Auflagen halten: die bereitgestellten Handdesinfektionsmitteln nutzen; Mund- und Nasenschutzmasken werden empfohlen; Mindestabstände von zwei Metern nach allen Seiten müssen eingehalten werden, auch bei Laufwegen durch den Kirchenraum. Die Plätze sind begrenzt und deutlich markiert. Familien dürfen zusammen sitzen.

In Wehr stehen 78 Plätze zur Verfügung, in Öflingen und Schwörstadt jeweils 56. Wegen des erhöhten Risikos wird auf das Singen von Gemeindeliedern weitestgehend verzichtet. Es gibt Einlasskontrollen und Teilnehmerlisten. Zum Verhalten im Kirchenraum und beim Kommunionempfang werden ausführliche Informationen verkündet. Haupt- und Ehrenamtliche von der Seelsorgeeinheit werden die Maßnahmen überwachen und, wo nötig, den Gottesdienstbesuchern Hilfestellung geben. Hierfür stehen Empfangs- und Ordnerdienste bereit.

Wie das Erzbischöfliche Ordinariat ausdrücklich mitteilt, wird den Gläubigen vom Sonntagsgebot weiterhin Dispens erteilt. Dies soll ein deutliches Zeichen für ältere Menschen oder Personen sein, die zu einer Risikogruppe gehören. Personen mit Krankheitssymptomen, egal in welchem Alter, können an der Feier des Gottesdienstes nicht teilnehmen.