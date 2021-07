Mit den Corona-Lockerungen nimmt nun auch das „Dreyland-Bluesfestival“ wieder Fahrt auf. Nach der Absage im vergangenen Jahr wird nun mit „Vom Chicago-Style zum Blues-Rock“ an die vorherigen Themen angeknüpft. Damit möchte der Verein Exbluesive als Veranstalter nicht nur hartgesottene Fans begeistern, sondern auch ausdrücklich alle Musikfreunde zum Kennenlernen und Entdecken einladen.

Vorfreude (von links): Bürgermeister Michael Thater, Kulturamtsleiter Frank Johannes Wölfl, Manfred Bockey und Klaus Fleck von Exbluesive freuen sich auf das „Dreyland-Bluesfestival“ Ende August. | Bild: Julia Becker

Nachdem bei den vorherigen Festivals bereits der Weg des Blues „Von Afrika ins Delta“ und „Vom Delta nach Chicago“ nachvollzogen wurde, geht es in diesem Jahr um die Gitarre. „Eigentlich wollten wir das Festival 2020 dem Ausnahmegitarristen Jimi Hendrix widmen, dessen 50. Todestag sich im September 2020 gejährt hatte“, so Manfred Bockey, der Programmverantwortliche vom Schopfheimer Verein Exbluesive. Zwar habe man nicht alle Künstler wieder gewinnen können, aber trotzdem konnte an das Thema angeknüpft werden: „Alle Bands verfügen über ausgezeichnete Gitarristinnen und Gitarristen und es bleibt beim Schwerpunkt Blues-Rock“, so Bockey.

Die Bands

Von Blues-Schwergewichten wie Walter Trout über junge Musiker wie die über die Videoplattform Youtube bekannt gewordene Laura Cox bis hin zu festen Größen wie Kai Strauss wurden hochklassige Musiker für das Festival gewonnen. Die Freude ist auch bei der Stadt Wehr groß: „Das Festival ist eine geniale Idee“, so Bürgermeister Michael Thater. Als Stadt unterstütze man den Verein gerne. Rund 5000 Euro sind im Haushalt eingeplant und vor allem als Ausfallgarantie gedacht, so Thater.

Das Dreyland-Bluesfestival Das Festival findet an drei Tagen und an drei Orten statt. Der Beginn ist jeweils um 19 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Die Karten kosten jeweils 19 Euro im Vorverkauf und 23 Euro an der Abendkasse. Karten gibt es in Schopfheim bei Sigrids Bastellädle, bei der Touristinfo Wehr, in Bad Säckingen bei der Touristinfo und im Schloss sowie im Internet ( vorverkauf@exbluesive.org ). Weitere Informationen im Internet ( www.dreylandblues.de ).

„Wir sind sehr dankbar dafür“, so Klaus Fleck, Vorstandsmitglied bei Exbluesive. Ohne Sponsoren würde es nicht gehen. Mit Stolz freuen sich die beiden Organisatoren auch darüber, dass der kleine Verein einen Großteil der Organisation selber stemmen kann. Besonders die Corona-Verordnung sei dabei eine Herausforderung, so Fleck, schließlich sei noch unklar, welche Regeln Ende August gelten.

Die Termine 27. August Laura Cox Band und Vanja Sky im Schopfheimer Stadtpark 28. August Walter Trout und Electrified Soul auf dem Talschulplatz Wehr 29. August Kai Strauss & the Electric Blues Allstars und Flo Bauer Quartett im Schlosspark Bad Säckingen

Man plane mit 500 Zuschauer und rechne angesichts der wachsenden Bekanntheit des Festivals und des hochkarätigen Line-Ups mit einer guten Nachfrage, so Bockey. „Ich bin von Jugend an Bluesfan. Walter Trout ist ein ganz großer Name“, freut sich Thater. Trout gilt als einer der besten Blues-Gitarristen der Welt und wird mit Jimi Hendrix und Eric Clapton in einem Atemzug genannt.

Badischer Blues: Aus der Region kommen Fabian Brugger und Alexis Camara, als Electrified Soul sind sie aber weit darüber hinaus bekannt. | Bild: Jazz und Blues Südbaden - Exbluesive

Daneben muss sich die zweite Band des Wehrer Abends nicht verstecken: Electrified Soul kommen zwar aus der Region, sind aber ebenfalls weit über den Hochrhein hinaus berühmt und ausgezeichnet. Sängerin Alexis Camara rangiert unter den besten Bluessängerinnen Deutschlands und Gitarrist Fabian Brugger ist für sein Spiel über die Landesgrenzen bekannt.