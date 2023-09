Als das Wehrer Traditionsunternehmen Mitte Juni die Insolvenz beantragte, war der Schock groß. Die Sympathie der Menschen zu den weltbekannten Einmachgläsern schien so groß, dass die Insolvenz-Nachricht zu einem wahren Auftragsboom bei Weck führte. Mittlerweile ist der Boom allerdings wieder etwas abgeflacht. Doch hat er dem Unternehmen aus Öflingen etwas gebracht? Der Insolvenzverwalter zumindest ist zuversichtlich und sieht große Chancen, einen Investor für das Unternehmen zu finden.

Nach einigen erfolgreichen Jahren hatte Weck vor dem Insolvenzantrag mit den hohen Energiepreisen zu kämpfen. Der Glasproduzent mit 123-jähriger Geschichte scheint für eine große Anzahl an Menschen eine emotionale Bedeutung in Deutschland zu haben. Das zeigt sich nicht zuletzt durch das Wort „Einwecken“, das sich im Volksmund für Einmachen eingebürgert hat.

Ein Unternehmen mit Geschichte Im Jahr 1900 gründeten die Unternehmer Johann Weck und Georg van Eyck die Firma J. Weck u. Co. in Öflingen. Durch die Einmachgläser können Lebensmittel für eine lange Zeit haltbargemacht werden. Die Gläser selbst werden von einem Tochterunternehmen namens Weck Glaswerk in Bonn produziert. Zu dem Unternehmen gehört zusätzlich der Weck-Verlag. Dieser produziert Zeitschrift wie „Lust auf Natur“, „Clever gekocht“ oder das „Weck LandJournal“.

Große Nachfrage seit Insolvenz

Thilo Braun, der für Weck zuständige Insolvenzverwalter von der Freiburger Kanzlei Nehrig, Braun und Sozien, konnte die Nachfrage durchaus nachvollziehen: „Die mediale Berichterstattung hat bei vielen etwas ausgelöst“, so der Jurist. Die große Nachfragewelle nach den Meldungen habe sich zwar wieder abgeflacht, so Braun, doch sie sei immer noch höher als vor der Insolvenz: „Anschaulich gesagt, wenn es früher rund 10.000 Aufträge waren, ging es anschließend hoch auf 30.000. Jetzt befinden wir uns bei circa 20.000 Aufträgen“, erklärt der Fachanwalt für Insolvenzrecht. Zu Beginn sei die Flut an Aufträgen sogar eine Herausforderung für das Unternehmen gewesen.

„Die mediale Berichterstattung hat bei vielen etwas ausgelöst“ – Insolvenzverwalter Thilo Braun über den Auftragsboom bei Weck nach der Insolvenz. | Bild: Bernd Günther

Kein Game-Changer

Diese Zahlen und die Nachfrage betreffe aber in erster Linie den Online-Shop der nur einen Teil des Unternehmens ausmache. „Das ist ein gutes Signal, schließlich hilft jeder Auftrag, doch das ist kein Game-Changer“, sagt Braun. Der Online-Shop sei daher nur ein Indikator.

Jetzt wird nach Investoren gesucht

Die Suche nach Investoren laufe unterdessen sehr positiv, werde aber noch einige Monate in Anspruch nehmen. Thilo Braun erklärt, dass die Investorenfindung aus mehreren Runden bestehe. In der ersten dieser Runden werden mögliche Investoren angeschrieben mit einige ersten Informationen zur Firma. Daraufhin können sich Financiers ihr Interesse bekunden. Anschließend erhalten diese Interessierten einen tieferen Einblick in die Unternehmensdaten und können dann weiter im Rennen bleiben oder zurückziehen.

Die Gebäude des Unternehmens Weck in Wehr-Öflingen. Kriegt die Firma die Kurve? | Bild: Stein, Moritz

Viel Interesse an Zukunft von Weck

Laut Braun wurden für die J. Weck GmbH u. Co. KG 166 potenzielle Geldgeber kontaktiert, von denen die Kanzlei „gutes Feedback“ erhalten habe. Es gibt also einige Investoren, die sich vorstellen könnten, Geld in das Unternehmen zu stecken und es zu sanieren. Aktuell befinde sich dieser Prozess vollständig im Zeitplan, und es gebe gute Aussichten, dass sich das Unternehmen halten könne, so Braun. Wenn es weiterhin so problemlos ablaufe, könnte es bereits im November einen Investor geben.

Die Gebäude des Unternehmens Weck in Wehr-Öflingen: Hier geht es zum Werksverkauf. | Bild: Stein, Moritz

In Wehr bisher alles wie immer

Am Standort Öflingen, an dem vor allem die Verwaltung und der Verlag, aber auch ein kleiner Werksverkauf ansässig ist, gehe der Betrieb auch nach wie vor normal weiter, gibt der Insolvenzverwalter zu verstehen. Die Firma Weck selbst machte keine eigenen Angaben auf unsere Anfrage.