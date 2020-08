von Willi Merkel

Ein heftiger Wolkenbruch, pechschwarze Wolken und viele Blitze sorgten am Dienstagabend gegen 21 Uhr für eine gespenstische Stimmung in Wehr. Es war ein typisches lokales Sommergewitter, das nur auf einen engen Raum begrenzt war. Nur wenige Kilometer weiter blieb alles trocken. Und so schnell das Unwetter kam, so verschwand es auch wieder und der Sonnenuntergang blitzte wieder durch die Wolken. Unserem Leser Willi Merkel aus Bad Säckingen gelang diese beeindruckende Aufnahme der Gewitterwolke im Abendlicht.