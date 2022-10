Die Forsteinrichtung für den Wehrer Wald gibt die Linie für die nächsten zehn Jahre vor: Neue und unterschiedliche Baumarten sollen das Überleben des Wehrer Forsts langfristig sichern. Für Esche und Fichte gilt es Alternativen zu finden. Als ökonomisches Ziel bliebt weiterhin die schwarze Null.

Mit neutraler Unterstützung durch Forsteinrichter Alexander Jentsch von der Forstdirektion Freiburg hat Stadtförsterin Swantje Schaubhut nun den Masterplan für das kommende Jahrzehnt erarbeitet und den Gemeinderäten vorgestellt. „Wir können noch nicht sehen, welcher Baum in 100 Jahren klimastabil ist. Aber je bunter und breiter, desto besser sind wir in Zukunft aufgestellt“, so Jentsch.

Testpflanzungen sollen zeigen, welche Bäume besonders gut passen

Konkret bedeutet dies eine Fortsetzung der bereits laufenden Umstrukturierung: Weg von Monokulturen, hin zu Gruppenpflanzungen und mehr unterschiedlichen Baumarten. Testpflanzungen sollen zeigen, welche Bäume in Wehr mit dem Klimawandel und den hiesigen Boden- und Lagenverhältnissen zurecht kommen. Habitatbäume bieten Lebensräume für Waldlebewesen und werden darum weder gefällt noch nach ihrem Umsturz abtransportiert. Alternativen sollen auch für den Baumnachwuchs gefunden werden. Naturverjüngung – also die Selbstaussaat der Bäume – ergänzt gezielte Neuanpflanzungen. Und für den Verbissschutz aus Kunststoff werden Alternativen aus Holz und Jute getestet.

Nur noch 13 Proeztn Fichte

Dem Plan voraus ging eine umfassende Inventur des Waldbestands. So ist der Fichtenbestand seit der letzten Überprüfung um sieben Prozent gesunken und liegt nun nur noch bei 13 Prozent. Vor 40 Jahren war die Fichte mit 38 Prozent noch die häufigste Baumart im Stadtwald – der Rückgang ist damit auch Zeichen für den grundlegenden Wandel im Stadtwald. Schäden durch Trockenheit und Borkenkäfer haben diesen einstigen „Brotbaum“ immer unrentabler gemacht. Auch die Esche ist durch die Pilzerkrankung Eschentriebsterben wohl nicht mehr zu retten. „Vergessen Sie Fichte und Esche“, fasst es Schaubhut zusammen. Die Altbestände seien noch gut nutzbar, aber eine Zukunft im Wehrer Stadtwald gäbe es für diese beiden Baumarten nicht.

Die schwarze Null bereits erreicht

Im Rückblick sind die Sorgen um den Wald nicht neu: Zur Forsteinrichtung 2003 waren bereits Sturmschäden, Borkenkäfer und fallende Holzpreise aufgrund des daraus resultierenden Überangebots ein großes Thema. Auch bei der nächsten Forsteinrichtung 2012 beschäftigte der Borkenkäfer den Stadtförster und die Gemeinderäte. Die schwer zu erreichende schwarze Null bleibt damit ein Dauerthema: Kosten für die Waldumstrukturierung und schwer kalkulierbare Ereignisse wie Stürme und Schädlinge stehen einem sehr wechselhaften Markt gegenüber. Damit muss der Stadtförster auch immer ein kaufmännisches Geschick mitbringen. Für Swantje Schaubhut, seit zwei Jahren in dieser Position, gab es dafür vom Bürgermeister und vom Gemeinderat viel Lob. Sie habe in diesem Jahr bereits jetzt das Ziel das Wunschziel der schwarzen Null erreicht, so Thater.