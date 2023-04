Auch in Zukunft ist der Tierschutzverein Wehr-Öflingen auf Spenden, Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge angewiesen. Horrend gestiegene Tierarztkosten belasten die Vereinskasse erheblich. Hauptanliegen des Vereins sind der Tierschutz, die Tierrettung und das Tierwohl.

„Bekämen wir keine Spenden und Zuschüsse, von den Mitgliedsbeiträgen alleine könnten wir nicht leben“, wie Rechner Walter Sielaff bei der Hauptversammlung klar konstatierte. Was dem Verein derzeit besonders zu schaffen macht, das sind die Tierarztkosten, die nach der neuen Gebührenordnung stark angestiegen sind. Das 2022 entstandene Minus in der Kasse erklärte Sielaff mit noch ausstehenden Zahlungen. Nach Eingang der versprochenen Zuwendungen durch die Stadt Wehr, Nachbarorte und Privatpersonen hofft man auf einen knappen Ausgleich des Vereinshaushaltes.

Igel und Fledermäuse im Fokus

Auch im vergangenen Jahr waren die Anforderungen an den Wehrer Tierschutzverein enorm. Die ehrenamtlich tätigen Tierschützer waren sehr gefordert, um alle anfallenden Aufgaben erledigen zu können. Wie die Vorsitzende Christine Lorenz in ihrem Bericht erwähnte, werde man in diesem Jahr verstärkt das Augenmerk auf Igel und Fledermäuse legen müssen. Zu beiden Populationen gingen beim Verein Hilferufe ein. Bei den Igeln könnte das eine Folge des milden Winters sein.

Fast 50 Tiere vermittelt

Nach Lorenz Angaben wurden im Berichtszeitraum 39 Katzen, vier Hunde und fünf Hasen entweder vermittelt oder an Tierpensionen übergeben. Aber das ist nur ein kleiner Aspekt tierbetreuter Maßnahmen. „Wir sind eigentlich auf allen Gebieten und vielen Tierrassen tätig“, wie die Vorsitzende sagte. „Uns werden Schildkröten, Meerschweinchen, Mäuse und Wellensittiche anvertraut, und uns erreichen Hilferufe von weit über Wehr hinaus. Dann müssen wir uns um kranke oder verletzte Tiere kümmern, und um solche, die aus Kostengründen nicht mehr gehalten werden können.“

Ein großes Problem stellt der Kauf von Kleintieren in Zoohandlungen und Baumärkten dar. „Die Tiere werden ohne gezielte Beratung und Aufklärung hinsichtlich Futter und Haltung verkauft. Sie werden falsch deklariert und ein Rückgaberecht gibt es nicht“, so der Verein. Schnell werden sie den Käufern überdrüssig und landen in der Obhut des Tierschutzvereins. Bei der Regionalversammlung soll dieses Thema angegangen werden. Man möchte für eine gemeinsame Kampagne plädieren und die Geschäftsleitungen von Tierhandlungen mit ins Boot nehmen.

Empörung über Jagd auf Schwäne

Empörend für die Vereinsmitglieder ist die Tötung von Schwänen auf dem Rhein. Hier schaltete sich Helmut Steinbrunner in die Diskussion ein. Er informierte, dass in diesem Zusammenhang wegen verschiedener Ordnungswidrigkeiten noch weiter ermittelt werde.

Was den Verein freut: Die merklich zugenommene Unterstützung durch die Bevölkerung mit Futter- und Geldspenden. Auch die Hilfe und Wertschätzung durch die Stadt Wehr sei erfreulich. Das Ordnungsamt habe stets ein offenes Ohr für die Belange des Vereins und helfe, wann immer Unterstützung nötig ist.