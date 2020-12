von Michael Gottstein

„Das schönste Geschenk ist Zeit – Zeit zum Reden, Zeit zum Zuhören, Zeit zum Lachen, Zeit zusammen“, heißt es auf dem Plakat der katholischen Seelsorgeeinheit Wehr-Öflingen-Schwörstadt. Doch wie soll man in Corona-Zeiten ohne Infektionsrisiko die Kontakte halten, auf die der Mensch als soziales Wesen angewiesen ist? Die Antwort lautet: Durch eine Telefonbrücke, die Anfang Dezember eröffnet wird.

Die Aktion wurde in gemeinsamer Planung mit der evangelischen Kirchengemeinde eingerichtet und versteht sich nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zu den Telefon-Besuchen, die Pfarrer Peter Hasenbrink immer dienstags zwischen 16 und 18 Uhr anbietet. Damit an möglichst vielen Tagen in der Woche ein Ansprechpartner für Menschen, die das Gespräch suchen, verfügbar ist, besetzt die katholische Pfarrgemeinde ihr Telefon immer mittwochs und freitags, ebenfalls zwischen 16 und 18 Uhr.

„Wir möchten Menschen erreichen, die wegen der Corona-Situation nicht aus dem Haus gehen können und ihre Kontakte verloren haben“, erklärt Gemeindeassistentin Carmen Horvatic. Die bekannten Angebote wie der Mittagstisch für Senioren, die Besuchsdienste für Jubilare oder Krankenbesuchsdienste müssen derzeit wegen möglicher Infektionsrisiken entfallen.

Für die Telefondienste steht eine Gruppe von zehn Ehrenamtlichen bereit. „Es sind vertraute Leute aus Wehr und Öflingen, die man bereits aus dem Mittagstisch und der Seniorenarbeit kennt – das kann den Einstieg in das Gespräch erleichtern“, sagt die Gemeindeassistentin. Sie betont, dass es sich bei dem neuen Angebot nicht um Telefonseelsorge handelt. Deren Mitarbeiter bleiben anonym und sind darin geschult, mit psychologischen Problemen umzugehen. „Bei uns geht es darum, zuzuhören und Gespräche zu führen, damit wir den Menschen zeigen, dass wir für sie da sind.“

Kontakt Die Telefonbrücke ist immer mittwochs und freitags, jeweils zwischen 16 und 18 Uhr, unter der Nummer 07761/553 47 30 zu erreichen.

Oft genüge ein Gespräch, um Menschen eine Freude zu bereiten und ihren Tag aufzuheitern, vor allem in Zeiten, in denen sie keine Besuche empfangen dürfen. Sollte sich im Gespräch herausstellen, dass ein Bedarf nach professioneller Beratung vorhanden ist, haben die Ehrenamtlichen Flyer mit den Kontaktdaten entsprechender Anbieter wie Caritas, DRK oder eben der Telefonseelsorge parat.

Ausweitung möglich

Es sei jeder eingeladen, ganz unabhängig von seiner Konfession, anzurufen, wenn er das Bedürfnis nach einem Gespräch mit einem anderen Menschen empfindet. „Wir können das Angebot auch ausweiten, wenn wir sehen, das sehr viele Menschen anrufen“, kündigt Carmen Horvatic an, denn das Motto laute: „Wir lassen Sie nicht im Regen stehen.“