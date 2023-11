Wehr – Fatima Zobeidi-Weber von der VHS und die Leiterin der Mediathek Marion Lüber-Schmidt begrüßten am Freitag zahlreiche Gäste zu einer besonderen Buchlesung, die im Rahmen der Themenwoche „Ankommen in Wehr“ stattfand. Heide Scherer gab mit ihrem berührenden Buch „Wer Beine hat, der laufe: Geschichten von deutscher Flucht und Vertreibung“ Antworten auf diese Frage. „Wer Beine hat der laufe“ – das war der Aufruf eines deutschen Soldaten am Samstag, den 20. Januar 1945 in Posen. Nachts um 22 Uhr bei Minus 20 Grad.

Heide Scherer hat neun Schicksale herausgegriffen. In bewegenden Interviews lässt sie Kriegsmütter und Kriegskinder, die am Hochrhein ankamen, zu Wort kommen. In der Wehrer Mediathek erzählt sie nur eine dieser Geschichten. Die Geschichte von Elisabeth, die zusammen mit ihren vier Geschwistern und ihrer gehbehinderten Mutter von einer Stunde zur anderen, ohne Essen und ohne warme Kleidung, ihr Heimat verlassen musste. Von Braunsberg in Polen über Heiligenbeil, dem Hafen Pillau der Fahrt über die Ostsee nach Dänemark und ihre Ankunft in der französischen Besatzungszone in Offenburg und später der Übersiedlung nach Waldshut. Geschlafen wurde oft auf nacktem, kalten Boden. Auf dem Marsch über die gefrorene Ostsee brachen viele Flüchtlinge in Bombenkrater ein. Immer und überall herrschte Hunger und Bombardement durch Tiefflieger. Es war viel Glück, aber mehr noch war es der unermüdlichen Kraft und dem mutigen Einsatz ihrer damals 15-jährigen Schwester zu verdanken, dass Elisabeth Typhus und lebensgefährliches Gelenkrheuma überlebt hat. Elisabeth berichtet von der Hilfsbereitschaft der Menschen bei der Versorgung der Flüchtenden. Und von ihrer überwältigenden Trauer, als sie nach Jahrzehnten ihre alte Heimat wieder besucht hat. Aber viele der Vertriebenen haben in ihrer neuen Heimat auch Ablehnung erfahren.

Heide Scherer lässt die Menschen selbst zu Wort kommen. So gleicht kein Bericht dem anderen. Die authentischen Texte gehen unter die Haut, denn Scherer schafft es, dass die Interviewten alle zurück in die Vergangenheit eintauchten.

Zur Autorin: Heide Scherer, geb. 1943, war nach ihrem Lehramts- und Psychologiestudium im Schuldienst tätig. Seit 2007 hat sie Interviews mit Zeitzeugen geführt. Erst 2016 erschien ihr erstes Buch, dass 2021 erweitert und aktualisiert neu aufgelegt wurde. Heide Scherer lebt in Schopfheim.