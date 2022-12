Wehr - Zum neuen Jahr ändert sich bei Blumen Maier alles – aber eigentlich auch (fast) gar nichts. Denn am 1. Januar übernehmen Kathrin und Bernhard Küpper offiziell das Traditionsgeschäft von Gerda und Bernhard Maier.

Für die Kunden hingegen ändert sich wenig, ja sogar die neue Mitinhaberin Kathrin Küpper ist als langjährige Mitarbeiterin ein wohlbekanntes Gesicht. Auch das umfangreiche Angebot bleibt in gewohnter Qualität erhalten: So kommen zugekaufte Pflanzen vorzugsweise aus Südbaden, Schnittblumen aus Europa oder mit FairTrade-Siegel, die Weihnachtsbäume weiterhin aus Bad Säckingen und Stiefmütterchen aus den eigenen Gewächshäusern.

Frühlingsfest im März

Am 11. März wird dann das neue Kapitel gemeinsam beim Frühlingsfest mit Schlüsselübergabe gefeiert. „Wir haben eigentlich schon vor zehn Jahren angefangen nach einem Nachfolger Ausschau zu halten“, so Bernhard Maier. Die Gärtnerei wurde 1949 von Alois Maier gegründet, seit fast vierzig Jahren führen nun Sohn Bernhard und seine Frau Gerda den Betrieb. Aber die Suche gestaltete sich schwierig und als dann im letzte Winter immer noch kein Nachfolger gefunden war, verkündete Bernhard Maier seinen Mitarbeiter schweren Herzens, dass man die Gärtnerei Ende 2022 schließen werde. Doch dann gab es eine überraschende Wende: Kathrin Küpper, seit 22 Jahren als Floristin im Betrieb, will mit ihrem Mann Bernhard den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. „Wir haben immer mal wieder darüber gescherzt, die Gärtnerei zu übernehmen“, so Kathrin Küpper, die hier bereits ihre Ausbildung gemacht hat.Aus dem Spaß wurde Ernst und Kathrin und Bernhard Küpper bewahrten damit die Traditionsgärtnerei vor dem Aus. „Die Selbstständigkeit hat uns schon länger gereizt“, so Bernhard Küpper. Als Jugendlicher habe er hier seinen ersten Ferienjob in der Gärtnerei gehabt. Danach ging es aber in die Baubranche, zuletzt arbeitete Küpper als Projektleiter in der Schweiz. Nachdem die Formalien geklärt waren, konnte nun die Übergabe vorbereitet werden. Sie wird zum Jahresende vollzogen.

Blumen Maier

Neben dem breiten Gärtnereiangebot von Beet- und Balkonpflanzen bis hin zu Büschen und Bäumchen, bietet die Gärtnerei auch Floristik für alle Anlässe, Gartenbedarf sowie Deko- und Geschenkartikel an.

Dazu kommt saisonale Warte wie Gemüsepflänzchen und Weihnachtsbäume. Zu den Serviceleistungen gehören Blumenversand via Fleurop, Grabpflege, Gartenpflege und Raumbegrünung.

Weiter Infos und Kontakt im Internet unter:

http://www.blumen-maier.de