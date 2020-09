von Gerd Leutenecker

Mit nur zehn Wochen Freibadsaison war das Jahr 2020 sicherlich außergewöhnlich. Seit Sonntag ist das Bad geschlossen. Die eingeführten Corona-Maßnahmen hatten die Öffnung des Parkbads zugelassen. Erst im Juni eröffneten die Landesvorgaben die Chance; ein Schrumpfjahr konnte ab 1. Juli für die Badegäste in Wehr noch was bieten.

Einige Maßnahmen waren nicht im Sinne der Nutzer. Zwar spricht die Stadtverwaltung von „vielen positiven Rückmeldungen“, die Kritik an einzelnen Maßnahmen war dennoch anhaltend bei den Bürgern vernehmbar. Hauptanstoß dafür war die obligatorische Dutzendkarte. Die Abstandsregelungen an sich sind akzeptiert worden.

Zum Glück sind Abweichungen vom nachdrücklichen Anfangskonzept der Stadt sukzessive zugelassen worden. Ganz in Stein gemeißelt waren die Vorgaben halt doch nicht. Der Sprungturm oder die Vogelnest-Wippe konnten später dann doch genutzt werden. Auch die ursprüngliche Kapazitätsgrenze von zeitgleich 600 Badegäste ist aufgeweicht worden.

Am Freitag, 21. August, kamen als Spitzenwert 918 Gäste ins Parkbad. Kein Vergleich zum vergangenen Jahr. Da waren an einem Tag mal 2620 im Wehrer Parkbad. Ursprünglich sollten auch nur die Jugendlichen ab 14 Jahren unbegleitet reingelassen werden. Auch das ist auf zwölf Jahre reduziert worden. In der Summe kamen „um die 17.000“ Besucher zusammen, stellte Andrea Hauf vom Stadtbauamt bei einem Pressegespräch vergangenen Freitag fest.

Die Freibadsaison ist im Parkbad am Sonntag beendet worden. Wann und ob das Hallenbad im Herbst öffnet, wird derzeit geprüft. | Bild: Gerd Leutenecker

Und ganz wichtig in dieser Zeit: an die Schutzmaßnahmen haben sich die Gäste diszipliniert gehalten. Bademeister Gerd Tscheulin hatte nichts zu beanstanden. Ihm war eher wichtiger, dass nichts passiert ist. Hier und da ein paar Blessuren oder mal ein Wespenstich, „das war‘s“, so Tscheulin. Das gleiche Bild am später geöffneten Bolzplatz und Volleyballfeld. Ausgelassene Stimmung und jugendliche Tollereien gehören schon dazu.

Über die Mehrkosten der Freibadöffnung ist beim Pressegespräch nicht gesprochen worden. Bürgermeister Michael Thater redete „von einem ordentlichen Ergebnis“. Eine detaillierte Abrechnung soll in den kommenden Tagen erstellt werden. Dass das Bad ein Subventionsbetrieb ist, ist jedem klar. Der Stand der Technik ist weiterhin im Parkbad gut. Die Längsdurchströmung der Becken bringe zwangsweise immer einen höheren Pumpen- und Reinigungseinsatz mit sich. Aber auch das macht die eigentliche geschätzte Qualität des Wehrer Freibads aus.