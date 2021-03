In diesem Jahr soll die vierte Pfingstfreizeit von Jugendhaus, Schulsozialarbeit und Schülerhort nachgeholt werden. Die Nachfrage ist groß und schon kurz nach Anmeldebeginn sind fast alle Plätze belegt. Mit mobiler Jugendarbeit, per Telefon und Hygienekonzept versucht das Team der Jugendarbeit, auch während der Pandemie für die Kinder und Jugendlichen da zu sein.

Die Pfingstfreizeit Die diesjährige Pfingstfreizeit findet vom 31. Mai bis 5. Juni statt und ist offen für Kinder zwischen acht und 13 Jahren, die in Wehr wohnen oder in Wehr zur Schule gehen. Die Teilnahme inklusive Verpflegung kostet 210 Euro, mit eigenem Zelt 190 Euro. Förderung zur Teilhabe ist möglich. Weitere Information im Internet (www.jugendinwehr.de).

„Es ist schon die vierte Pfingstfreizeit, aber im fünften Jahr“, erklärt Schulsozialarbeiter Thomas Meier. Denn im vergangenen Jahr wurde erst von Pfingsten in den Herbst verschoben und schließlich ganz abgesagt. Mit sinkenden Fallzahlen und steigenden Temperaturen möchte die Stadtjugendpflege in diesem Jahr wieder einen Versuch starten: „Vielen fehlt es, gemeinsam in einer Gruppe etwas zu unternehmen. Wir haben Onlineangebote gemacht, das ist aber nicht das gleiche“, so der Jugendhausleiter Manuel van Kreij.

Die Kinder von acht bis 13 Jahre werden in diesem Jahr auf einem Lagerplatz im Schwarzwald zelten. „In der Nähe von Bonndorf gibt es einen sehr schönen Pfadfinderplatz, mitten im Wald„, freut sich Meier auf das Erlebnis. Von Brotbacken über Lagerfeuer bis hin zu einer Nachtwanderung sollen es ein abwechslungsreiches Abenteuer-Programm geben. „Die Aktivitäten finden vorwiegend draußen statt. Wir wollen zusammen die Natur erleben und spüren“, so auch Streetworker Jochen Steinmann. Als dritte Betreuerin ist neben Steinmann und Meier mit Linda Alduino die neuste Mitarbeiterin im Jugendhaus dabei. Für sie ist es das erste Waldabenteuer: „Ich bin da sehr offen und freue mich, wenn es stattfinden kann.“

Mit Sicherheit unterwegs

„Vom letzten Jahr gibt es noch ein Hygienekonzept und wir richten uns natürlich nach der aktuellen Verordnung“, erklärt Meier. Der Schulsozialarbeiter und auch Streetworker Jochen Steinmann sind zudem für die Durchführung von Schnelltests geschult. Man wolle flexibel reagieren und hinsichtlich Corona ein Vorbild sein: „Darum ist auch noch nicht klar, wie viele Kinder mitkönnen“, erklärt Steinmann.

Auszeit: Auf der Freizeit solle auch in diesem Jahr wieder viele neue Aktivitäten für die Kinder geben, angefangen beim Zeltaufbau wie hier bei der Freizeit 2019. | Bild: JUGENDHAUS WEHR

Bei hoher Nachfrage seien Zusatzangebote denkbar. „Stadt und Bürgermeister stehen hinter uns und wären offen dafür. Man hat die Wichtigkeit der Jugendarbeit erkannt“, so Steinmann. Das Angebot sei wichtig, dann Eltern hätten nicht immer die Möglichkeit, etwas in dieser Form zu unternehmen.

Nach einer längeren Phase der Büroarbeit freuen sich alle, wieder in Kontakt mit den Jugendlichen zu treten, so van Kreij: „Das Sommerferienprogramm konnte im letzten Jahr noch stattfinden und das Jugendhaus unter strengen Hygieneauflagen bis Dezember geöffnet bleiben.“

In der Zwischenzeit habe man mit mobiler Jugendarbeit und per Telefon den Kontakt gehalten. Seit kurzem steht den Betreuern dafür auch ein Anhänger als mobiles Jugendhaus zur Verfügung – noch konnte das neue Hilfsmittel aber nicht eingeweiht werden. „Aktuell haben wir mit der Vorplanung für das Kinderferienprogramm begonnen, die Anfragen an die Vereine sind raus“, so van Kreij.