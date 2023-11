Wehr – Der Zonta Club Südschwarzwald engagiert sich mit 138 Zonta Clubs in Deutschland bei dem weltweiten Projekt „Zonta sagt nein zu Gewalt gegen Frauen und Kinder“. Unterstützt von der Stadt Wehr, den beiden christlichen Kirchengemeinden und der Service-Gemeinschaft, finden ab 25. November Aktionen statt. Öffentliche Gebäude und die christlichen Kirchen werden orange beleuchtet und in der Sankt-Martins-Kirche wird es ein Orgelkonzert geben. In der Innenstadt informieren Poster über Hilfsangebote.

Zehn orange Sitzbänke werden aufgestellt. Die Farbe Orange symbolisiert eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen. Mit dem Engagement soll die Gesellschaft zu mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema bewegt werden. Das Anliegen wurde bei einem Pressegespräch mit Bürgermeister Michael Thater, Kulturamtsleiterin Katharina Reitinger und dem Zonta-Club mit Präsidentin Beatrix Braun, Vize-Präsidentin Andrea Breit und Beate Frantzen-Hirsmüller im Wehrer Rathaus besprochen. Von den Kirchen nahmen Lutz Jacobi und Karl-Wilhelm Frommeyer (evangelisch) sowie Carmen Horvatic (katholisch) teil. Für die Servicegemeinschaft saßen der Vorsitzende Stephan Ruthe und Lisbeth Bevensee in der Runde.

Gewalt gegen Frauen sei die häufigste Menschenrechtsverletzung, die es weltweit und in allen sozialen Schichten gebe. Die Statistik des Bundeskriminalamts zeige, dass Opferzahlen von Gewalttaten in Partnerschaften und Familien immer größer werden. In der Corona-Zeit war der Anstieg dramatisch, gab Bürgermeister Thater zu bedenken. Das Thema sei kein Missstand am Rande, sondern ein gesellschaftliches Kernproblem, das alle angeht, waren sich alle einig.

Zum ersten Mal werden bei der Aktion Sitzbänke aufgestellt. Das ganze Jahr über werden sie nicht nur Sitzgelegenheit entlang von Wehrs Hauptstraße und in Öflingen sein, sondern auch eine Einladung zum Innehalten. Plakate informieren über Hilfsangebote. Zum Auftakt gibt es ein Orgelkonzert in der St. Martinskirche mit Irmtraud Tarr. Mit der Kollekte wird das Frauenhaus Kreis Waldshut unterstützt. Persönliche Anlaufstellen für Betroffene bieten die beiden christlichen Kirchen mit seelsorglichem Gesprächsangebot in geschütztem Raum, wie die katholische Gemeindereferentin Carmen Horvatic und der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit der evangelischen Kirchengemeinde, Karl-Wilhelm Frommeyer, betonten.