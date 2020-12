Trotz angespannter Haushaltslage investiert die Stadt Wehr im kommenden Jahr kräftig. Insgesamt 7,5 Millionen hat die Stadt Wehr für den Neubau des Kindergartens Seeboden, den dritten Bauabschnitt der Breitmattstraße, das Ärztehaus, die Sanierung des Stauwehrs den Bau einer Stichstraße im Brennet-Areal, sowie den Brandschutz für die Talschule vorgesehen. Möglich wird dies zum einen durch einen hohen Anteil an öffentlichen Fördermitteln, andererseits durch eine geplante Darlehensaufnahme in Höhe von zwei Millionen Euro. Einstimmig genehmigte der Gemeinderat am Dienstag den Haushaltsentwurf der Stadtverwaltung.

„Die Botschaft dieses Haushalts ist: Wir treten nicht auf die Bremse. Es sind strategische Investitionen wie in das Ärztehaus oder den Breitbandausbau. Die Finanzierung wurde schon gestern und vorgestern gesichert“, befand Christoph Schmidt, Fraktionssprecher der Freien Wähler. Denn in den vergangenen Jahren seien Schulden ab- und Rücklagen aufgebaut worden.

Auch die CDU-Fraktion sieht in den neuen Schulden kein Problem: „Langfristige Investitionen können mit langfristigen Darlehen finanziert werden“, so Stefan Tussing. Die Stadt habe die richtigen Prioritäten gesetzt. Gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase sei es vernünftig, nicht komplett auf die Rücklagen zurückzugreifen.

Für SPD-Fraktionsvorsitzende Karin Gallmann „liegt etwas Neuanfang in der Luft“, denn mittelfristig müsse der Gemeinderat klar überlegen, „wo gespart, verschoben oder sogar verzichtet werden kann.“

Grünen-Sprecherin Claudia Arnold stellte in ihrer Stellungnahme die „grünen Themen“ in den Mittelpunkt, die im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen: Die Umstellung auf LED-Lampen in öffentlichen Einrichtungen und bei der Straßenbeleuchtung oder die Photovoltaikanlage beim neuen Kindergarten. „Wenn wir in die Ökologie investieren, handeln wir auch wirtschaftlich und werden dadurch Einsparungen bekommen“, so Arnold.

Für die FDP-Fraktion plädierte Hans-Peter Zimmermann dafür, alle nicht notwendigen Ausgaben zu verschieben, um den zu erwartenden Verlust zu reduzieren. So könnten auch die 300.000 Euro Abbruchkosten für das Alte Krankenhaus eingespart werden, so lange nicht entscheiden sei, was mit dem Gebäude passiere.

Der größte Ausgabenposten der Stadt sind auch im kommenden Jahr die Personalkosten, die Stadtkämmerer Erich Götz auf 12,5 Millionen Euro taxiert. Zwei Drittel davon gehen auf den Ausbau der Kindergartenbetreuung zurück. Die Einnahmen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen gehen hingegen auf das Niveau des Jahres 2015 zurück. Insgesamt rechnet er mit Mindereinnahmen von 2,7 Millionen Euro. „Das ist zum größten Teil Corona geschuldet“, so Götz.

Das Stauwehr an der Wehra soll saniert werden. | Bild: Obermeyer, Justus