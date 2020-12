am 19. Januar 2021 wird vermutlich in neuer Form stattfinden: Nachdem die Stadtverwaltung in den vergangenen Monaten – um den Corona-Vorgaben gerecht zu werden – vom Bürgersaal in die Stadthalle ausgewichen ist, wird dies angesichts des weiter hohen Infektionsgeschehens voraussichtlich nicht mehr ausreichen. Statt physischer Sitzungen sind nun auch Video-Sitzungen möglich. Damit ist die persönliche Anwesenheit der Gemeinderäte nicht mehr notwendig. Einer entsprechenden Änderung der Hauptsatzung stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. Bild: Justus Obermeyer