Wehr – Die zwölften Wehrer Literaturtage, ein Gemeinschaftswerk der Wehrer Mediathek und der Buchhandlung Volk, starteten in ihrer Veranstaltungsreihe mit dem Debütroman der jungen Schweizer Autorin Rebekka Salm. Der Roman „Die Dinge beim Namen“ setzt sich aus zwölf eng miteinander verwobenen Geschichten zusammen. Den Rahmen bildet ein Vorfall in einer Februarnacht 1984. Damals verschwand an einem Unterhaltungsabend des örtlichen Musikvereins die gerade einmal sechzehnjährige Sandra mit dem gut aussehenden Max. Aus dieser Nacht geht ein Kind hervor. Damit könnte es auch gut sein, aber diese Nacht beschäftigt das Dorf Jahrzehnte später noch immer. Aber was im Dorf geschieht, hat im Dorf zu bleiben.

Lebendig erzählt die Autorin die Entstehungsgeschichte des Romans. Selbst im kleinen Baselbieter Bubendorf aufgewachsen, hat sie das Innenleben einer Dorfgemeinschaft verinnerlicht. Sie weiß, wie es riecht im Dorf, wie viel der Kaffee kostet, wie die Menschen sprechen, wie sie reden, miteinander und über einander. Sie spielte im Musikverein die erste Klarinette. Welche Kneipe man nach der Musikprobe im Wechsel besuchte, und warum man nie im „Kreuz“ einkehrte, das sind Geschichten, die nur das Dorf kennt, die aber Generationen überdauern können. Jedes Kapitel ist einer Person ihres neu geschaffenen fiktiven Dorfes gewidmet. Und so schaffen verschiedene Sichtweisen und Perspektiven auch ganz verschiedene Wahrheiten.

Mit 13 Jahren hatte Rebekka Salm an ihrem ersten Schreibwettbewerb teilgenommen. 2023 erhielt sie den Baselbieter Förderpreis für Literatur als Anerkennung für ihre „Werkstatt zur Untersuchung von Kommunikationsmechanismen“. Zwölf Geschichten – alle sind sie wahr – so wahr Geschichten eben sein können. Marion Lüber-Schmidt (Leiterin der Mediathek) und Gabriele Volk (Buchhandlung Volk) freuen sich nach diesem gelungenen Start der Literaturtage am morgigen Mittwoch, Arnold Stadler mit „Irgendwo. Aber am Meer“ und am Donnerstag Milena Moser mit „Der Traum vom Fliegen“ begrüßen zu können.