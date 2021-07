von Werner Probst

In Schopfheim ist Gisela Eiche geboren und aufgewachsen. Sie besuchte die Volksschule und arbeitete anschließend als Weberin. Noch gut erinnert sie sich an die damalige Zeit. „Ich hatte am Samstag den letzten Schultag und am folgenden Montag hatte ich in der Fabrik den ersten Arbeitstag, bei einem Stundenlohn von 28 Pfennig“, sagte Gisela Eiche. Als sie später im Akkord arbeitete, wurde auch der Lohn größer.

1954 heiratete sie in Schopfheim ihren Mann Fritz. In der Färberei in Schopfheim arbeitete sie dann. 1959 wurde nach Öflingen umgezogen. Drei Kinder kamen auf die Welt. 1973 konnte in das mit viel Eigenleistung in der Brühlstraße in Öflingen erbaute Eigenheim eingezogen werden. Bei der Stoffausrüstung in Öflingen arbeitete sie dann bis zum Rentenalter.

Gerne erinnert sich Gisela Eiche an die Zeit, als sie mit ihrem Mann und den Kindern den Urlaub in Italien am Meer verbrachten. Anfänglich diente ein großes Hauszelt als Unterkunft, ehe ein Wohnwagen angeschafft wurde.

Hart traf es Gisela Eiche, als 2007 ihr Mann starb, den sie während 18 Jahren pflegte. Vor nunmehr sechs Jahren zog sie in den Adler in der Hauptstraße 30 in Wehr. Hier gefällt es ihr sehr gut, zumal auch ein Lift zur Verfügung steht, der das Treppensteigen erspart. Sie freut sich, dass sie von der ältesten Tochter gut betreut wird und vielfach auch Enkel zu Besuch kommen. Viel Freude hat sie an den Blumen in der Wohnung, aber auch daran, dass sie noch ein alkoholfreies Bier genießen kann.

Am heutigen Geburtstag werden neben den Kindern auch sechs Enkelkinder zu den Gratulanten gehören.