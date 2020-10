von Gerd Leutenecker

An Fundsachen mangelt es im städtischen Bauhof nicht. Die diesjährige Versteigerung hat mehr als 220 Euro in die Stadtkasse gespült. Fahrräder, Tretroller, zwei Smartphones und das ein oder andere Kleidungsstück sind am Donnerstag zum Höchstgebot angepriesen worden. Ein halbes Jahr Aufbewahrung, dann können Fundsachen zur Versteigerung freigegeben werden. Die Alteigentümer haben dann ihre Rechte verwirkt. Das teuerste Fahrrad ging für 85 Euro weg. Bauhofleiter Werner Grether hatte als Auktionator erneut ein glückliches Händchen.

„Dort, wo Interesse besteht, fangen wir an“, und schon hörte Grether die ersten Gebote. Bei diesem voll intakten modernen und fast neuen Jugendfahrrad wurde mit 20 Euro gestartet. Am Schluss blieben zwei Bieter übrig, die sich in Fünferschritten dem Endgebot näherten. „Eins, zwei, wer bietet mehr und zum Dritten, das Fahrrad gehört ihnen.“ Das Kassieren übernahm in diesem Jahr Christoph Schmitt vom Rathaus.

17 Fahrräder haben am Schluss alle einen neuen Besitzer gefunden. MTBs, Damenfahrräder und ganz alte Schätze noch aus den 70er Jahren fanden ihre Abnehmer. Von Taktik geprägt waren die Schlussverhandlungen. Drei reparaturbedürftige Jugendfahrräder gingen en bloc für drei Euro weg. „Ersatzteillager, den Rest bring ich auf den Lachengraben“, so ein Vater. Vier Tretroller fanden ihre neuen Liebhaber, nichts Besonderes, etwas für die Garage, wenn es die Enkel benötigen. Gleich neben dem Eingang zum Büro vom Bauhof stand recht unscheinbar ein Tisch. Darauf lagen die nächsten Fundsachen zur Versteigerung: Brillen, Schmuck, zwei ältere Handys und zwei Smartphones. Eine moderne und fast neue Umhängetasche, Jacken und Sweetshirts wurden aufgerufen. Außer den Brillen ging alles weg. „Es wundert mich schon, teilweise wirklich gut in Schuss gehaltenen Sachen und die Eltern suchen nicht einmal danach“, kommentierte Grether.

Mediathek beliebter Fundort

Die Mediathek ist der häufigste Fundort, dann kommen die Fahrräder aus dem ganzen Stadtgebiet zusammen, bei der Sparkasse bleiben auch immer wieder Brillen liegen. Etwas ganz Besonderes waren ein Paar Manschettenknöpfe – aus Gold und mit Halbedelsteinen besetzt. Geschätzt auf 50 Euro. Das Endgebot blieb mit 13 Euro weit drunter. Und die Kuriosität, die keinen Abnehmer fand: medizinische Krücken, die im Rathaus liegengeblieben waren. Dazu bemerkte Grether etwas zynisch: „Krank iinä ond gsond raus us em Rathuus“.