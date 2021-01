von sk

Im November und Dezember sind im Umspannwerk in Wehr die beiden 110/20-Kilovolt-Leistungstransformatoren durch neue Modelle ersetzt worden. Der Tausch war eine technische Herausforderung, da die jeweils 60 Tonnen schweren Trafos in Millimeterarbeit auf engstem Raum aus- und anschließend wieder eingebaut werden mussten. In Summe wurden auf diesem Weg bis zu 240 Tonnen bewegt. Dies schreibt ED Netze in einer Pressemitteilung.

Das Umspannwerk Für eine möglichst verlustarme Übertragung der elektrischen Energie von den Erzeugungsanlagen zu den Umspannwerken wird der Strom mit einer Spannung von 110.000 Volt auf die Reise geschickt. In den Umspannwerken wandeln Leistungstransformatoren die Spannung auf 20.000 Volt um. Von dort fließt der Strom dann über Ortsnetzstationen und Kabel zu den einzelnen Haushalten. Der Strom kommt mit 400 Volt bei den Haushalten an und am Ende mit 230 Volt aus der Steckdose.

Die Erneuerung der Transformatoren wurde demnach notwendig, da die alten Leistungstransformatoren ihre technische Nutzungsdauer erreicht hatten. Mit einer Nennscheinleistung von bis zu 40 Megavoltampère sind die neuen Transformatoren leistungsstärker als die alten. Der Umbau der Anlage erfolgte im laufenden Betrieb. Die Netzkunden haben hiervon nichts mitbekommen, so ED Netze.

„Die neuen Leistungstransformatoren arbeiten effizienter als ihre Vorgänger und sparen über die gesamte Lebensdauer rund 2,5 Millionen Kilowattstunden Verluste ein. Zudem arbeiten die neuen Umspanner sehr viel leiser als die alten“, sagt Markus Linder, Leiter Hochspannungsanlagen- und Sekundärtechnik bei ED Netze.

ED Netze investiert rund eine Million Euro in die neuen Transformatoren. Gefertigt wurden sie im Trafowerk in Ljubljana/Slowenien. ED Netze habe großen Wert darauf gelegt, dass die zweite Stufe der EU-Öko-Designrichtlinie für Transformatoren erfüllt wird. Ab Juli 2021 gelten ab Stufe zwei noch strengere Vorgaben für die Energieeffizienz von Verteil- und Leistungstransformatoren. Ziele sind eine verbesserte Energieeffizienz und damit die Reduktion des CO 2 -Ausstoßes. Dies komme der Umwelt sowie den Netzkunden zugute.

Die alten Transformatoren wurden demontiert und zum Entsorgen einer Spezialfirma zugeführt. Die Erneuerung ist Teil der Umspannwerksmodernisierung in der Finsterbachstraße in Wehr. Anschluss und Inbetriebnahme haben die Experten der ED Netze übernommen. Mit den neuen Transformatoren investiert ED Netze weiter in die Versorgungssicherheit der Region und sichert so die Stromversorgung der nächsten Jahrzehnte in Wehr, Öflingen, Hasel und weiten Teilen des Wehratals. Dabei trägt sie dem steigenden Leistungsbedarf Rechnung, so ED Netze.