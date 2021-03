von Hrvoje Milolavic

Die Gemeinde Hasel befindet sich derzeit in Gesprächen mit dem Regierungspräsidium über Projekte im Interesse des Natur- und Landschaftsschutzes auf dem Gemeindegebiet. Wie Bürgermeister Helmut Kima in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gab, habe die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg bei der Gemeindeverwaltung angefragt, ob die Gemeinde Hasel Verwendung für Projektgelder in Höhe von knapp über 200.000 Euro hätte.

Förderung durch Stiftung

Ein entsprechendes Schreiben habe die Verwaltung den Mitgliedern des Gemeinderates zukommen lassen, so Kima. Die Geldmittel stammen aus Ersatzzahlungen der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW), Betreiberin der Windkraftanlagen am Glaserkopf nördlich von Hasel. Die Stiftung Naturschutzfonds fördert damit Arten- und Naturschutzmaßnahmen im Land.

Auch um bestehende Fristen zu wahren, habe er umgehend eine Projektanmeldung vorgenommen, informierte Kima. Es habe sich dann jedoch herausgestellt, dass eine schon länger anstehende forstwirtschaftliche Maßnahme in Zusammenhang mit einem nicht standortgerecht angepflanzten Fichtenbestand „nicht die strengen Kriterien des Naturschutzfonds erfüllt“, so Kima. Abzuschreiben braucht die Gemeinde Hasel die Gelder allerdings noch nicht. Die Förderung von Natur- und Artenschutz einerseits sowie forstliche Ausgleichsmaßnahmen andererseits seien getrennte Angelegenheiten, wie eine Nachfrage bei der Stiftung Naturschutzfonds in Stuttgart ergab. Das Regierungspräsidium befinde sich derzeit in Gesprächen mit der Gemeinde Hasel. Bei entsprechenden Modifizierungen von Projekten stünde einer Zuweisung von Geldern an die Gemeinde nichts im Wege, wie aus Stuttgart weiter zu erfahren war.