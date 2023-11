Dieses Jahr wird die Narrenzunft Wehr die Proklamation am 11.11. größer planen als bislang, denn es wird nicht nur das Motto für die anstehende Fasnachtssaison verkündet, sondern mit dem 11.11. beginnt auch das Jubiläumsjahr der Narrenzunft Wehr. Deren Gründung geht auf das Jahr 1874 zurück. Das Programm beginnt um 11.11 Uhr in der Wehrer Stadthalle und wird besondere Programmpunkte aufgrund des Jubiläums beinhalten, heißt es in einer Mitteilung der Narrenzunft.

Anlässlich des Jubiläums werden neben den Mitgliedern der Wehrer Zünfte auch Vertreter befreundeter Narrenzünfte und des Verbandes Oberrheinischer Narrenzünfte erwartet. Damit alle Gäste einen Sitzplatz bekommen, findet die Proklamation dieses Jahr im großen Saal der Stadthalle statt. Auch die traditionelle Mehlsuppe und Zwiebelwaie gibt es dieses Jahr in der Stadthalle.

Zu feiern gibt es mit der kommenden Fasnacht nicht nur das 150-jährige Jubiläum der Narrenzunft Wehr, sondern auch das Jubiläum der jüngsten Mitgliedszunft. Die Blitzgi-Schrätteli werden 30 Jahre alt. „Blitzgi“ liegt im Ortsteil Flienken. Der Überlieferung nach kam es dort früher sehr oft zu Blitzeinschlägen, bei denen auch ein Schrätteli ins Haus kam und die schlafenden Bewohner anstupste. Daher stammt der Name des 1994 gegründeten Vereins.