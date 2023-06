Der Angelsportverein (ASV) feierte an drei Tagen sein 50+2-jähriges Bestehen. Mit dem Wettergott im Bunde konnten die Feierlichkeiten wie geplant auf dem Freigelände bei der Fischerhütte beginnen. Zum Festakt am Freitag war die Anglerfamilie zusammengekommen: Aktive, Passive, Ehrenmitglieder und geladene Gäste. Auch eine Abordnung des Gemeinderates der Stadt Wehr mit Bürgermeisterstellvertreter Paul Erhart und Vertreter befreundeter Vereine konnte ASV-Vorsitzender Winfried Eckert willkommen heißen. Nach überstandener Pandemie und verordneter Festpausen war es den Sportanglern eine besondere Freude, die Jubiläumsfeierlichkeiten endlich nachzuholen.

In einer legeren und schlicht gehaltenen Feier gab Eckert eine einstündige Retrospektive über wichtige Stationen des Vereins. Gratulant Paul Erhart überbrachte die Glückwünsche von Bürgermeister Michael Thater und würdigte den Einsatz des Angelsportvereins für den Umweltschutz.

Mit einem besonderen Jubiläumsgeschenk wartete der frühere Vereinsvorsitzende Thomas Grethler auf. Er übergab an den aktuell amtierenden Vorsitzenden Winfried Eckert eine Aktentasche. Ein Erbstück von Kurt Laule, welches an alle seine Nachfolger weitergereicht wurde und den Verein seit 52 Jahren begleitet.

Für die Allgemeinheit begann das Jubiläum am Samstag mit dem Fischerfest. Das ist zwar nicht ganz so alt wie der Verein selbst, gehört aber zu den beliebtesten Wehrer Sommerfesten. Sich unterhalb des Wehrastausees am Ufer der Wehra ein Fischgericht servieren zu lassen, das schätzen inzwischen immer mehr Festbesucher. Und die kamen auch in diesem Jahr wieder in Scharen.

Für langjährige Zugehörigkeit zum Angelsportverein Wehr wurden geehrt: 50 Jahre: Siegfried Goldmann, Hans Oldenburg; 25 Jahre: Damir Vogl; 20 Jahre: Fabian Oldenburg, Bruno Imbery, Günter Ahrend; Zehn Jahre: Bernhard Dilger, Michael Döbele, Giuseppe Ingui, Patrick Volz; Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt: Waldemar Albiez, Siegfried Goldmann, Wolfgang Morath, Hans Oldenburg und Delfio Paoloni.