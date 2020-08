„Wir haben zum ersten August die operative Geschäftsführung an Elisabeth Bank und Miroslav Feben übergeben“, teilt Joachim Onderka erfreut mit. Zusammen mit den beiden anderen Klinikgründern Friedrich Andres und Ulrich Wernitz bleibe er der Klinik aber selbstverständlich erhalten, so Onderka weiter. Elisabeth Bank ist bereits seit 1995 in der Klinik tätig, seit 2003 auch als Juniorpartnerin. Ihr Kollege Miroslav Feben ist vergangenes Jahr als leitender Tierarzt dazugekommen. Ein gutes Zeichen für die Klinik, da auch die Tiermedizin vom allgemeinen Nachwuchs- und Fachkräftemangel betroffen ist.

24-Stunden-Rufbereitschaft

„Unser Alleinstellungsmerkmal ist die 24-Stunden-Rufbereitschaft“, erläutert Onderka. Die nächsten Kliniken mit diesem Angebot seien erst wieder in Baden-Baden, Zürich und Aargau zu finden. „Wir betreuen hier vier Landkreise und einen großen Teil der Nordwestschweiz sowie große Teile des Elsass.“ Da ein Tierarzt nur acht Stunden am Tag arbeiten dürfe, sei dieses Angebot nur durch eine entsprechende Personaldecke zu leisten. „Die Regelung ist jenseits der Realität, viele Kliniken haben darum bereits ihre Zulassung zurückgegeben“, so Onderka.

Für weitere Tierärzte und damit mehr Behandungsräume sei der aktuelle Standort aber zu begrenzt. Darum steht nun ein weiterer großen Schritt an: ein Neubau mit Umzug auf ein anderes Grundstück. „Wir brauchen auch mehr Parkplätze und einen neuen OP-Raum“, erklärt Onderka. Geplant ist sei zudem die Anschaffung eines Computertomographen für Kleintiere. „Wir wollen sowohl den Bereich Pferde als auch Kleintiere erweitern,“ so Onderka. Zusammen mit seinen Kollegen habe er mit dem Bürgermeister und den Gemeinderäten über die gewünschte Erweiterung der Tierklinik gesprochen, so Onderka.

Die Tierklinik Die Tierklinik Partners wurde 1993 auf dem Areal des ehemaligen Reiterhofs Meier von den drei Tierärzten Friedrich Andres, Joachim Onderka und Ulrich Wernitz gegründet und über die Jahre immer wieder erweitert. Die Geschäftsführung hat seit 1. August Elisabeth Bank und Miroslav Feben. Das Angebot der Tierklinik richtet sich an Pferde und Kleintiere, von allgemeiner Vorsorge bis hin zu Spezialgebieten wie Augenheilkunde oder Kardiologie sowie einem 24-Stunden-Notdienst. Aktuell sind rund 40 Mitarbeiter in der Klinik tätig, davon 13 Tierärzte. Seit 2018 ist die Klinik als Tierärztliches Kompetenzzentrum Teil der Altano Gruppe, einer tierärztlichen Klinikgruppe von Schweizer Investoren mit dem Fokus auf Pferdemedizin zu der 17 Kliniken und Praxen gehören.

Die Stadt hat daraufhin ein Grundstück von 10.000 bis 15.000 Quadratmetern Größe auf der „Bleuelmatt„ zum Kauf angeboten. Das Grundstück zwischen Umgehungsstraße und Wehra auf Höhe der Novartis sei sehr günstig gelegen, freut sich Onderka – nur rund 500 Meter Entfernung zum aktuellen Standort machen einen Umzug leichter. „Die Verhandlungen zum Kauf wird nun die Altano Gruppe führen“, so Onderka zum weiteren Ablauf. Die Tierklinik ist seit zwei Jahren Teil der Klinikgruppe Altano mit Sitz in Dülmen. Mit der damaligen Entscheidung für die Klinikgruppe zeigt sich Onderka immer noch sehr zufrieden: „Wir profitieren von der Gruppe und der Unterstützung beim kaufmännischen Management.“