Die Stadtwerke Wehr haben sich zum Monatsanfang neu aufgestellt. Markus Linder ist seit Samstag der alleinige Geschäftsführer. Die bisherige Aufteilung der Geschäftsführung zwischen Erich Götz im betriebswirtschaftlichen und Jürgen Scheib als technischer Leiter hatte bereits die Rolle der beiden weiteren Anteilseigner der Stadtwerke betont. Linder kommt vonseiten der Energiedienst Netze GmbH und kennt die Wehrer Strukturen seit Langem.

Nach dem zehnjährigen Bestehen der Stadtwerke reifte die Überzeugung bei den Gesellschaftern, „die Geschäftsführung ins Hauptamt zu überführen und in einer Person zu bündeln“, erklärte Bürgermeister Michael Thater. Ein größerer Fokus auf die Steuerung sowie die Bewältigung der kommenden Entwicklungen sei dafür ausschlaggebend gewesen. Die Energiewende ist in Wehr bereits in Planung. Ein Zwischenbericht über die kommunale Wärmeplanung soll bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 25. Juli vorgestellt werden. Da nimmt Baden-Württemberg eine Vorreiterrolle ein und Wehr ist mit im Boot. Linder und Thater sprechen klar von solchen Bereichen, in denen etwas gehe und was noch nicht gehe. Die Abwägungen zwischen Kosten, Nutzen und den Fördermöglichkeiten würden die nächsten Schritte für die Stadtwerke bestimmen.

Markus Linder ist Ingenieur mit der Fachrichtung Elektrotechnik. Weitere Zusatzqualifikationen in den Bereichen Wassernetze sowie den betriebswirtschaftlichen Schlüsselqualifikationen zeichnen den 47-jährigen neuen Geschäftsführer aus. Seit 2007 ist Linder beim Energiedienst Netze. Bau, Betrieb und Instandhaltung sowie die Betreuung der Hochspannungsanlagen und der Sekundärtechnik sind sein Aufgabenbereich. Die Stelle als Geschäftsführer wird weiterhin nicht zu 100 Prozent sein Aufgabenfeld sein – Linder bleibt bei den ED Netze in Teilzeit in seinen angestammten Bereichen. Eine ähnliche Struktur, wie sie bereits mit Jürgen Scheib als technischer Geschäftsführer gewählt wurde, setzt sich fort. Götz und Scheib wurden seitens der Stadtverwaltung für ihre Verdienste lobend verabschiedet. „Wir haben einen erfahrenen Mann als Geschäftsführer für unsere Stadtwerke gewinnen können“, so Bürgermeister Thater, auf Kontinuität setzend.

Die Rechtsform der Stadtwerke Wehr GmbH & Co. KG ist mit drei Gesellschaftern gewählt worden. Die Stadt Wehr hält über die Stadtwerke Wehr Verwaltungs-GmbH 51 Prozent, die Energiedienst Holding AG und die Stadtwerke Bad Säckingen GmbH sind mit jeweils 24,5 Prozent beteiligt. Das Jahr 2013 brachte einiges an Veränderungen mit sich. Der bundesweite Trend zur Re-Kommunalisierung der Netze versprach einiges an Gewinnerwartungen in Wehr. Die damalig anstehende Wieder-Konzessionsvergabe des Stromnetzes brachte Änderungen mit sich. Die Stadt erwarb das Stromnetz von den ED-Netze GmbH für 3,4 Millionen Euro und verpachtete diese gleich wieder unter dem Dach der Stadtwerke an die ED.