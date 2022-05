von Michael Gottstein

Eine gut besuchte, aber nicht überfüllte Innenstadt; Händler, die froh waren, ihr überwiegend regionales Angebot präsentieren zu können; und Kunden, die ohne Restriktionen und „Verkehrsregelungen“ über den Talschulplatz und durch die Hauptstraße bummeln durften: „Wir sind mit dem Frühlingsmarkt zufrieden“, bilanzierte Kulturamtsleiter Frank Wölfl.

Ein Unsicherheitsfaktor war das Wetter: Die Temperatur war am Sonntag recht frisch, und das Wechselspiel von Sonne, Wolken und Regentropfen erinnerte eher an den April als an den späten Mai, nichtsdestotrotz war die Stimmung gut, und da der Markt mit einem verkaufsoffenen Sonntag kombiniert war, boten die Geschäfte Einkaufsvergnügen samt Regenschutz.

Der ukrainische Künstler Yuri Polyschuk (rechts) porträtiert Maria Tereschenko (links), seine Ehefrau Natalia die Tochter Saryana, und Nikolai Tereschenko (Mitte) zeigt Beispiele von Polyschuks Porträtkunst. | Bild: Michael Gottstein

Der Markt war auch eine Bühne für Premierengäste, die nicht aus der Region kamen: Die Familie Polyschuk floh vor dem Krieg aus Kiew und kam Anfang Mai in Öflingen unter. Sie ist dankbar für die Hilfe und froh, den Einheimischen zeigen zu können, dass sie Talente mitgebracht haben. Yuri Polyschuk ist Architekt, hat aber die Kunst zu seinem Hauptberuf gemacht, auch seine Ehefrau Natalia ist Künstlerin. Innerhalb von 15 bis 30 Minuten kann der Straßenkünstler Porträts von Passanten malen, und gerne erzählt er – mit Übersetzungshilfe von Maria und Nikolai Tereschenko – wie er seine Kohlen, Stifte und Pastellfarben selbst herstellt. Und er brachte eine Reihe von Porträts und treffsicheren Karikaturen mit. Zum ersten Mal dabei war auch der Kunstmaler Marek Puk aus Schopfheim. Mit Dekovögeln, die er aus Kunststoff aussägt und mit wetterfesten Farben bemalt, baute er eine Menagerie einheimischer wie tropischer, aber immer pflegeleichter Vögel auf und präsentierte Ölgemälde, Postkarten und Kunstkalender.

Eine Bühne für die Kunst: Marek Puk stellte wetterfeste Dekovögel, Ölgemälde, handgemalte Postkarten und Kalender aus. | Bild: Michael Gottstein

Traditionelles Handwerk erlebt einen Aufschwung, wenn auch in einem Nischenmarkt. Man muss nicht lange suchen, um handgefertigte, individuelle Produkte zu finden. Seit 2013 im Enkendorf ansässig ist Sattlermeisterin Patricia Betzler, die zum ersten Mal auf dem Frühlingsmarkt ihre Gürtel, Kinderpuschen aus Leder und Handtaschen-Unikate in außergewöhnlichen Farben und interessanten Leder-Fell-Kombinationen vorstellte. Sie ist mit den Verkaufszahlen zufrieden, denn der (wenn auch kleine) Markt für diese Produkte wachse: „Man muss erklären, dass es Qualitätsunterschiede beim Leder gibt, und dass viel Arbeit in den Produkten steckt.“

Peter Diesner aus Rippolingen mit seinem handgefertigten und nachhaltigen Holzspielzeug | Bild: Michael Gottstein

Auch Peter Diesner aus Rippolingen ist froh, dass sich „nicht nur die Großeltern, sondern auch die Jungen“ wieder für seine Holzspielzeuge aus heimischer Kiefer interessieren. In Wehr stellt Bernhard Keller Didgeridoos in allen Größen her. Mit ihrem sonoren Klang setzten die Instrumente einen besonderen akustischen Akzent in der Innenstadt. Das Soundmix-Orchester des Akkordeonvereins Akonima nutzte die Marktbühne und gab bei der Volksbank ein Mittagsständchen.

Das Akkordeon-Orchester Soundmix, eine Abteilung des Akonima-Vereins, spielte bei der Volksbank auf. | Bild: Michael Gottstein

Entlang der Hauptstraße gab es Kleider und Zubehör in allen Varianten, Hungrige konnten zwischen griechischen, italienischen, türkischen und heimischen Gerichten wählen. Neben Wildspezialitäten, Obst, Gemüse und Edelbränden gab es auch geräucherte Forellen. Die Stadt informierte über Kultur- und Bildungsangebote, die Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit zeigte den Kindern an einem überdimensionalen Gebiss die richtige Zahnputztechnik.