von Hansjörg Bader

Immerhin: Die Fasnacht 2020, verbunden mit dem 70-jährigen Bestehen der Zunft, wurde zum Meilenstein in der Geschichte der Narrenclique aus dem Flienken. Der in Regie der Frösche in Kooperation mit der Narrenzunft durchgeführte Nachtumzug mit Eröffnungsball bekam viel Beifall, der Bühnenbeitrag beim Zunftabend ebenso, so Yvonne Schmid.

Ein Jahr Vorbereitung habe die Straßenfasnacht in Anspruch genommen: „Dabei standen wir vor einem Aufgabenberg, den zu nehmen wir uns als kleine Zunft zunächst gar nicht zutrauten.“ Doch am Ende habe alles geklappt, sagt Schmid: „Aber nur, weil wir eine so tolle Zunft sind und alle mithalfen.“ Selbst Freunde und Bekannte ließen sich einspannen und unterstützen mit großem Engagement die Vorbereitungen und die Abwicklung der Veranstaltungen.

Das Ergebnis sei ein Nachtumzug gewesen, der so friedlich, bunt und schön ablief, wie nur wenige zuvor. Das unterstrich auch die anwesende neue Chefin der Narrenzunft Petra Meier. Es habe keine Auswüchse gegeben. Es sei ein Umzug gewesen, der wieder Spaß machte und mit Freude kommenden Veranstaltungen entgegensehen lässt.

Wie es weiter geht mit der Fasnacht, könne aber im Moment niemand sagen. Nur so viel: Abgesagt für 2021 sind in Wehr die Ballsaison und die Zunftabende. Was man bieten möchte, soll in einer nächsten Zunftmeisterversammlung festgelegt werden. Dazu erwarte man Vorschläge. Die Fasnacht gänzlich in der Stadt absagen, das wollten die Cliquen noch nicht. Festhalten werde man am Aufruf, Mottos zur Kampagne ‚21 abzugeben. Bis 10. November können Vorschläge eingereicht werden.

Die Frösche mussten in diesem Jahr als Folge von Corona den geplanten Jubiläumsabend und auch das Herbstfest im Juch aus ihrem Terminkalender streichen. Das 70-Jährige soll nachgeholt werden, sobald Feste in größerem Rahmen wieder erlaubt seien. Der Fröscheball im Awo-Heim wird 2021 sicher nicht stattfinden können, auch die Weihnachtsfeier wird abgesagt. „Wir werden improvisieren müssen, wollen wir das Zunftleben einigermaßen in Fluss halten“, wie Schmid sagte.

Rechnerin Iris Schmitz erwähnte, dass der Verein gut und mit Gewinn aus den Jubiläumsveranstaltungen gekommen sei, die stattfinden konnten. Schmitz wird weiterhin ohne Stellvertreter ihr Amt verwalten müssen. Für diesen Posten konnte erneut niemand gefunden werden.

30 Mitglieder geehrt

Ruth Dümmel wurde zum Ehrenmitglied ernannt. 30 weitere Mitglieder wurden geehrt. Fünf Jahre: Ingrid Dede, Peter Echle, Leonie Schmid, Tabea Schaub. Zehn Jahre: Matthias Kirner, Dominic Cerrito, Lena Steinbauer. 15 Jahre: Volker Seuthe, Nico Schaub. 35 Jahre: Cornelia Echle, Bettina Mutter, Hubert Reiniger. 40 Jahre: Michaela Dörsam, Ulf Gampp, Antonia Gutmann, Helmut Steinebrunner. 45 Jahre: Bernhard Dörsam, Ruth Dümmel. 50 Jahre: Konrad Dümmel, Ursula Fricker, Beatrix Brugger, Martin Brugger, Bernhard Mutter. 55 Jahre: Bernhard Griener, Hannelore Griener, Angelika Haas, Roland Haas, Bärbel Hauf. 60 Jahre: Hans Frenk, Wolfgang Lehmann.