Wehr – Die „Wir für Sie“-Parfümerie Ruthe an der Wehrer Hauptstraße feiert in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum. Aus diesem Anlass hat Inhaber Stephan Ruthe am Freitagabend ein großes Straßenfest veranstaltet, zu dem Bürgermeister Michael Thater, die Gemeinderäte, Geschäftskollegen und die Bevölkerung eingeladen waren. Auch gelegentliche Regenfälle konnten die fröhliche Stimmung nicht trüben.

Die Geschichte des Unternehmens begann vor etwa 110 Jahren, als Stephan Ruthes Urgroßonkel in Gommern (Sachsen-Anhalt) ein Kolonialwarengeschäft eröffnete. Sein Urgroßvater siedelte in den 1920-er Jahren in die Großstadt Magdeburg um und erkannte, dass sich Drogerien zu einem aussichtsreichen Geschäftsfeld entwickeln könnte. Sein Fachgeschäft kombinierte er mit einer Tankstelle. Anfang der 1950-er Jahre übernahm sein Großvater die Drogerie, aber die Familie begriff, dass die Situation im Kommunismus bald untragbar werden würde und siedelte daher im Jahre 1952 nach Duisburg über – das war damals mit Hilfe der Berliner S-Bahn noch relativ einfach. In Duisburg eröffnete die Familie erneut eine Drogerie, deren Leitung schließlich Stephan Ruthes Onkel übernahm. Sein Vater Klaus, der ebenfalls den Beruf des Drogisten erlernt hatte, begegnete im Jahre 1966 bei einer Fachtagung der Wehrerin Gisela Herberger und folgte ihr schließlich in ihre Heimatstadt. Im Jahr 1973 übernahm er die Drogerie an der Hauptstraße, wo seine Ehefrau einst gelernt hatte. Ruthe wurde im Schwarzwald und am Hochrhein schnell heimisch und war bis zu seinem Tod im Jahre 2020 vielfach gesellschaftlich engagiert; der jetzige Chef Stephan Ruthe ist Vorsitzender der Servicegemeinschaft Wehr.

Im Jahre 1986 eröffnete das Familienunternehmen die Flora-Drogerie am Bad Säckinger Münsterplatz. Im Jahre 2001 eröffneten sie auch eine Filiale in der Lohgerbe, und kurz danach wurde die „Flora-Drogerie“ geschlossen. Ab 2005 baute Stephan Ruthe den Internethandel als zweites Standbein auf. Die Drogerie spezialisierte sich allmählich auf den Bereich Parfümerie und bietet auch kosmetische Behandlungen an. „Wir arbeiten in der schönsten Branche der Welt“, sagte Stephan Ruthe.

Das Wichtigste sei, immer nahe an den Kunden und deren Bedürfnissen zu bleiben. „Wir wollen den Betrieb als Familienunternehmen weiterführen“, versicherte er und dankte seinem Bruder sowie dem zehnköpfigen Team, indem er jede Mitarbeiterin der Parfümerie einzeln würdigte – viele haben ihren Beruf bei ihm gelernt.