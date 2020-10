von Hans Loritz

Freude trotz düsteren Aussichten – die Pfarrgemeinde Öflingen feiert den Abschluss der Renovierung des Kirchturm St. Ulrich. Die diesjährige Chilbi stand unter besonderen Voraussetzungen. denn jeden Tag steigt die Zahl der Ansteckungen mit dem Corona-Virus.

Die immer rigoroseren Regeln der Hygiene-Maßnahmen machen auch vor Gottesdiensten nicht halt. Zum Gottesdienst muss man sich anmelden und durch die Abstandsregeln sind die Zahl der Plätze begrenzt. Singen ist nicht mehr erlaubt. Dies alles, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. Gerade ältere Menschen, die ja zur Hochrisikogruppe zählen, haben Angst.

Kann man in Corona-Zeiten wirklich Chilbi und die Renovierung des Kirchturm feiern? Ja, man kann. Pfarrer Matthias Kirner eröffnete den Festgottesdienst mit dem Rückblick auf die Einweihung der Pfarrkirche St. Ulrich, die nur durch die Spenden großzügiger Bürger erbaut werden konnte. In seiner Predigt betrachtete er die besondere Bedeutung der Kirchtürme, an deren Spitze das Kreuz zum Himmel weist und die Glocken die Christen durch die Woche begleiten.

Der festliche Gottesdienst wurde begleitet durch den Kirchenchor und Lucia Hinnenberger an der Orgel, Teresa Hinnenberger Querflöte und Elias Hinnenberger Trompete. Vor dem Schlusssegen berichtete Gemeindereferentin Carmen Horvatic, dass sich in Öflingen ein Gemeindeteam zusammengefunden hat, das den anschließenden Empfang organisiert hat und dankte für die Hilfe.

Hans Loritz ging noch einmal darauf ein, wie es zu der umfassenden Renovierung des Kirchturms gekommen ist und dankte allen beteiligten Handwerkern und besonders dem Erzbischöflichen Bauamt für die wohlwollende Unterstützung.

Kilian Bühler berichtete, dass Aufträge an Kirchen immer etwas Besonderes seien und dankte im Namen der Handwerker für das Vertrauen in ihre Arbeit.

Anschließend eröffnete eine Abordnung des Musikverein Öflingen mit einem Marsch den Empfang auf dem Kirchplatz, wo sich die Gottesdienstbesucher bei Sekt und alkoholfreien Getränken über die gelungene Renovierung austauschten und freuten.