von Werner Probst

Wer reist, kann etwas erleben. Wer mit dem Motorrad verreist, erlebt noch mehr. Das trifft auch auf Franz Josef Märchy zu, der heute seinen 85. Geburtstag in Wehr feiern kann und bis vor drei Jahren noch regelmäßig mit seinem Motorrad im Schwarzwald unterwegs war. Auf einer Motorradtour lernte er auch seine heutige Partnerin Rita kennen, mit der er seinen Lebensabend gestaltet.

Blick auf die Lebensstationen

Franz Josef Märchy ging in Zürich in die Schule und machte anschließend eine Mechaniker-Lehre. Dann arbeitete in einem Einrichtungsbetrieb für Garagen. 1964 ging er in Außendienst und verkaufte Autowaschanlagen. 1984 machte er sich selbstständig. Er verkaufte Garageneinrichtungen und ging 1999 in Ruhestand. 1964 heiratete er. Eine Tochter kam auf die Welt, die dann auch zwei Kinder gebar und in Bern lebt. In Oerlikon wohnte Josef Märchy mit seiner Familie. 2012 starb seine Frau. Seit nunmehr acht Jahren ist er mit seiner Partnerin Rita Mattes zusammen. Vielfach sind die Beiden auf einem Spaziergang anzutreffen. In Wehr gefällt es Franz Josef Märchy recht gut. Er trinkt kein Alkohol, genießt aber gerne die gute Küche seiner Lebensgefährtin und freut sich, dass er immer noch mit dem Personenwagen unterwegs sein kann.