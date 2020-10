von sk

Es wird vielfältig und bunt: Am Sonntag, 11. Oktober, um 10 Uhr öffnet die Fotoausstellung der Fotofreunde Wehr im Alten Schloss in Wehr. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation diesmal ohne Vernissage.

Die Aussteller haben sich wieder mit unterschiedlichen Themenbereichen auseinandergesetzt. Somit bieten die Fotos der mehr als zehn Ausstellern eine große Vielfalt. Die Fotofreunde hoffen auf regen Besuch und hoffen, dass sich die Besucher in die farbenprächtige Welt der Blumen und Insekten entführen lassen und sich so mancher an seine Reise nach Island oder Marokko erinnert. Außerdem gibt es noch weitere Themen zu bestaunen.

Zwei Jahresthemen

Nun noch ein kurzer Einblick: Die Fotofreunde Wehr sind eine Arbeitsgruppe, die sich im Jahr 2020 mit den Themen „Tiere“ sowie „Verfall“ auseinandersetzen. Die zwei Jahresthemen wechseln jährlich und bieten bei den monatlichen Treffen unter dem Dach der Volkshochschule Gesprächsstoff. In lockerer Runde werden gemachte Fotos unter die Lupe genommen, über verschiedene Themen der Fotografie geplaudert und Fotoausflüge geplant. Bei Interesse kann gerne mal in ein Treffen reingeschnuppert werden. Infos hierzu gibt es im Internet (www.fotofreunde-wehr.de).

Die Ausstellung ist geöffnet vom Sonntag, 11. Oktober, bis Sonntag, 1. November, jeweils samstags von 14 Uhr bis 17 Uhr und sonntags von 10 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 17 Uhr. Für den Besuch bei der Ausstellung gelten die aktuellen Corona-Hygiene- und Abstandsregeln. Bitte beachten Sie, dass gleichzeitig nur zehn Besucher in den Ausstellungsraum dürfen. Der Mund- und Nasen-Schutz ist Pflicht. Denken Sie bitte an den Mindestabstand von 1,5 Meter. Die Fotofreunde Wehr wünschen trotz der Coronamaßnahmen einen angenehmen Aufenthalt in ihrer Fotoausstellung.