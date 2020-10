Die 19. Ausstellung der Fotofreunde öffnet in diesem Jahr ohne Vernissage aber dafür mit ein besonders großen Bandbreite an Bildmotiven. Zehn Fotografen der Gruppe zeigen noch bis Anfang November ihre besten Fotografien im Alten Schloss.

Wehr Angler sorgen sich wegen der Sanierung des Wehrer Staubeckens um die Fische Das könnte Sie auch interessieren

Manches ist anders bei der diesjährigen Ausstellung de Fotofreunde Wehr: kein vorgegebenes Oberthema fasst die Bilderreihen zusammen, es gibt keine Vernissage und auch keine maskenlosen Gesichter. Aber wie immer gibt es viele Fotografien, die inspirieren, zum In-die-Fern-Schweifen einladen, zum Nachdenken einladen oder einfach nur erfreuen. „Diesmal haben wir kein Oberthema, viele Urlaubsreisen sind geplatzt“, erklärt Fotofreund Lutz Löwel zur Ausstellung. Sonst suche man auf Reise nach spektakulären Motiven – in diesem Jahr habe jeder versucht aus Archiv und aktuellem Material zusammenzustellen, was man für ausstellungswürdig halte. Und so finden sich in der Galerie Reisebilder aus der Ferne neben Aufnahmen aus der Region bis hin zu Detailbilder aus dem eigenen Garten.

Corona Gästezahlen auf Rekordniveau: Der Hochschwarzwald profitiert vom Trend zum Inlandsurlaub und will weiter bei den Gästen punkten Das könnte Sie auch interessieren

„Für gute Bilder muss man nicht unbedingt in die Ferne reisen“, freut sich Löwel über die abwechslungsreiche Zusammenstellung. Er selbst habe Bilder verschiedener Reisen mit Fotos aus der Region kombiniert, die eigene Handschrift des Fotografen gibt hier den Rahmen.

Mehrfach doppeln sich die Themen und bieten so spannende Vergleichsmöglichkeiten zwischen den Fotografen. Hans-Joachim Stolz und Karl-Heinz Labs zeigen Bilder ihrer Islandreisen, Rainer Müller und Dieter-Klaus Neumann präsentieren Makrofotografien von Insekten. Ebenfalls ins Detail geht Rudolf Frommherz mit Nahaufnahmen verschiedener Blüten.

Bilder zum Nachdenken

Verlorene Orte und Landschaften kombiniert Udo Sausner mit philosophischen Gedanken zu „Zufall und Küstenerlebnis“. Trotz und auch vielleicht gerade wegen Corona-Beschränkungen nehmen Reisebilder einen großen Teil der Ausstellung ein: Impression seiner Bergsteigerabenteuer in den Alpen zeigt Dirk Bäumle, noch weitgereister ist Wolf Reinert mit Fotos aus dem Süden Marokkos. Bettina Jaworowski fotografierte das Allgäu in schwarz-weiß und klaren Farben. In der Region und von Bern bis nach Mainfranken waren Sandra und Werner Scherer unterwegs und zeigen davon Bilder ihrer Herbsteindrücke.