Goldenes Oktoberwetter bei milden Temperaturen, Foodtrucks und Sonderangebote lockten am Sonntag in die Wehrer Innenstadt. Die Servicegemeinschaft Wehr hatte von zehn bis 18 Uhr zum großen Food-Truck-Fest geladen und so viele Besucher von nah und fern, dass es teilweise zu Staus auf der Hauptstraße kam.

Organisiert: Stephan Ruthe (links) freute sich über zahlreiche kauffreudige Kunden. Der Vorsitzende der Servicegemeinschaft Wehr hatte zusammen mit seinen Kollegen zum Food-Truck-Fest geladen. | Bild: Julia Becker

„Wir sind rundum zufrieden“, freute sich Stephan Ruthe, der Vorsitzende der Servicegemeinschaft. „Das Wetter ist super und die Menschen sind in Kauflaune.“ Ganz ohne Corona-Auflagen konnte durch die Stadt geschlendert werden. In den vergangenen Jahren mussten Veranstaltungen in der Innenstadt teils mit Maske, Einbahnregelung und Testpflicht stattfinden. Auch wenn derzeit die Infektionszahlen wieder anziehen, herrschte unter den Besuchern eine unbeschwerte Stimmung.

Die Servicegemeinschaft 1986 gegründet hat sich die Servicegemeinschaft Wehr (SGW) die Förderung des Wehrer Einzelhandels und die Steigerung der Attraktivität der Wehrer Innenstadt zum Ziel gesetzt. Mit Unterstützung der Stadtverwaltung organisiert die SGW das Stadtfest „Sommer in Wehr“, je einen verkaufsoffenen Sonntag im Frühjahr und im Herbst mit buntem Rahmenprogramm und den traditionellen Nikolausmarkt.

Sonnig: Bei goldenem Herbstwetter und milden Temperaturen waren die Außensitzplätze der Wehrer Gastronomen sehr beliebt. | Bild: Julia Becker

Die Besucher genossen den beschränkungsfreien Stadtbummel sichtlich: Freie Sitzplätze in der Außengastronomie waren rar und an den Foodtrucks und Imbissständen musste Schlange gestanden werden. Leider hätten zwei Gastronomieanbieter aus personellen Gründen abgesagt, so Ruthe.

Hilfreich: Yvonne Hillmann (rechts) konnte mit ihren Helferinnen und leckeren Apfelküchlein reichlich Spenden für den leukämiekranken Dylan Lupo aus Wehr sammeln. | Bild: Julia Becker

Hungrig musste trotzdem niemand heimgehen, die Alternativen zum Sonntagsbraten war ebenso reichhaltig wie vielfältig. Imbisswagen und Foodtrucks lockten mit Burgern n allen Varianten – von klassisch bis exotisch. Die Wehrer Einzelhändler lockten zudem mit Sonderaktionen und Rabatten. Zusätzlich boten auch meist regionale Anbieter an Marktständen die unterschiedlichsten Waren an – von Kleidung über Lederwaren bis hin zu hausgemachten Naschereien.

Vielfältig: Zahlreiche Marktstände säumten die Hauptstraße. Bei Heidi Frick vom Sommermattenhof gab es hausgemachte Feinkost aus Binzen. | Bild: Julia Becker

Für Unterhaltung sorgte ein Musiker beim Biersieder und die DanceFactory, das Tanzprojekt der Spvgg Wehr, begeisterte mit einer Tanzvorführung auf dem Talschulplatz. Nach dem gelungenen verkaufsoffenen Sonntag geht die Planungsarbeit für die Servicegemeinschaft direkt weiter, so Ruthe: Trotz aktuell spätsommerlichem Wetter steht der Nikolausmarkt bereits vor der Tür.