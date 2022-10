Am kommenden Sonntag lädt die Servicegemeinschaft Wehr wieder zum Food-Truck-Festival an einem verkaufsoffenen Sonntag mit knapp 40 teilnehmenden Geschäften ein. Für die Veranstaltung wird die Innenstadt vom Vormittag bis zum Abend zur Fußgängerzone. Die unsichere aktuelle Lage erschwere der Servicegemeinschaft die Planungsarbeit für ihre Veranstaltungen, heißt es.

Fest und Veranstalter Das Food-Truck-Festival: Die Wehrer Innenstadt ist am kommenden Sonntag, 16. Oktober, von Höhe der Bäckerei Albietz bis zum Modehaus Bär Fußgängerzone. Die Food-Trucks und Imbissstände öffnen von 11 bis 18 Uhr, die teilnehmenden Wehrer Einzelhändler werden ihre Türen 12 bis 17 Uhr öffnen. Parken können die Besucher im Parkhaus Talschulplatz, hinter der Seniorenresidenz Adler sowie in den Seitenstraßen.

Hinter der Traditionsveranstaltung stehe ein großer organisatorischer Aufwand und Unterstützung durch die Stadtverwaltung, erklärt Stephan Ruthe, Vorsitzender der Servicegemeinschaft Wehr. In der aktuellen Situation sei die Planung eine Herausforderung gewesen. Näheres nannte er nicht. Ruthe und sein Team von der Servicegemeinschaft hoffen nun auf zahlreiche Besucher am Sonntag in Wehr.

Wird es dieses Jahr Corona-Einschränkungen geben?

In den vergangene Jahren hatten mehrere große Veranstaltungen in der Innenstadt wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen. In diesem Jahr kehre nun wieder ein wenig Normalität ein, erklärt Ruthe, denn die Veranstaltung könne ohne Zugangsbeschränkungen oder besondere Auflagen stattfinden.

Für die Servicegemeinschaft gehen es mit der Planungsarbeit direkt weiter, nennt Ruthe weitere Vorhaben. Auch in diesem Jahr solle wieder ein Nikolausmarkt veranstaltet werden. Allerdings sei angesichts der Energiekrise der Umfang der möglichen Beleuchtung noch nicht geklärt. Verbindlichen Vorgaben des Landes fehlten dazu noch, sagt Stephan Ruthe.

Die Servicegemeinschaft Wehr 1986 gegründet hat sich die Servicegemeinschaft Wehr (SGW) die Förderung des Wehrer Einzelhandels und die Steigerung der Attraktivität der Wehrer Innenstadt zum Ziel gesetzt. Mit Unterstützung der Stadtverwaltung organisiert die SGW das Stadtfest „Sommer in Wehr“, zwei verkaufsoffene Sonntag und den traditionellen Nikolausmarkt.

Wie bereits in der Vergangenheit soll eine breite kulinarische Auswahl die Besucher in die Innenstadt locken. Von elf bis 18 Uhr sind die Imbissstände geöffnet, ab zwölf Uhr auch die Wehrer Einzelhändler. „Kulinarisch ist für jeden Geschmack etwas dabei“, freut sich Sabrina Huber von der Servicegemeinschaft Wehr – sowohl für jeden Gaumen als auch für jeden Geldbeutel.

Was wird angeboten?

Im Angebot sind Crêpes und Waffeln sowie Hotzenwälder Spezialitäten der Landmetzgerei Boll und Deftiges von Schwab‘s Imbiss. Wieder dabei ist sind auch Pasta Perbene und Stefans Käsekuchen aus Freiburg. Das Eiscafé La Grutta aus Bad Säckingen ist ebenfalls vertreten ebenso ein Flammkuchen-Stand, Burger von MellexBurger und Streetfood-Klassiker von Frachtgut Brooklyn.

Gibt es außerdem Sonderleistungen?

Die Wehrer Einzelhändler haben sich mit besonderen Rabatten, kleinen Sonderveranstaltungen und musikalischem Rahmenprogramm auf den großen Einkaufstag vorbereitet, fasst Stephan Ruthe zusammen.