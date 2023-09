Die für die kommenden Jahre anvisierte große Sanierung des Wehrer Freibads ist abgeblasen. Statt eines neuen Edelstahlbeckens wird es nur eine Reparatur mit einer neuen Beckenfolie geben, dessen Lebensdauer mittlerweile abgelaufen ist.

Angesichts der absehbar angespannten Finanzlage sieht der Gemeinderat die Stadt nicht in der Lage, das Millionenprojekt zu stemmen.

Die in die Jahre gekommende Folie weist bereits einige Schäden auf. | Bild: Ridder, Sebastian

„Es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Freibad oder Seebodenhalle – beides werden wir uns nicht leisten können“, brachte Bürgermeister Michael Thater die Situation auf den Punkt.

Gemeinderat entscheidet einstimmig

Die Stadtverwaltung hatte deshalb im Vorfeld der Gemeinderatssitzung gar keinen Beschlussvorschlag gemacht, sondern die Frage komplett den Räten überlassen. Dass das Votum einstimmig ausfiel, war dennoch überraschend, standen die Zeichen vor einigen Monaten noch eindeutig auf einer „großen Lösung“ mit dem Einbau eines Edelstahlbeckens. Bei einem Ortstermin hatten sich die Räte Freibäder in der Region angesehen, insbesondere das Bad in Schönau war auf allgemeine Begeisterung gestoßen.

Mehrere Großprojekte bei sinkenden Einnhamen

„Steigende Personalkosten, das Ärztehaus, der Kindergarten St. Josef, ein neuer Campingplatz und die Seebodenhalle. Wir wollen das Schwimmbad, aber angesichts dieser anstehenden Ausgaben kommt aktuell nur eine Foliensanierung in Frage“, so CDU-Stadtrat Paul Erhart. Sein Fraktionskollege Siegfried Griener warnte, dass auch die Gewerbesteuereinnahmen durch den Weggang von Kownatzki Premium Gears und Celanese in den nächsten Jahren wohl zurückgehen werden. „Ein Edelstahlbecken finde ich wunderbar, weil es nachhaltig ist. Aber es geht auch um eine nachhaltige Finanzpolitik“, so Grünen-Sprecherin Claudia Arnold.

Lebensdauer und Kosten Während eine Folienauskleidung der Schwimmbecken eine Lebensdauer von etwa 15 Jahren hat, kann ein Edelstahlbecken laut Günter Sutter vom Planungsbüro Fritz über 50 Jahre ohne Reparaturen genutzt werden. Die nun vom Gemeinderat beschlossene Folienerneuerung kostet rund 600.000 Euro. Für eine umfangreichere Sanierung mit veränderter Durchströmung und Edelstahlbecken hätte die Stadt rund 4,5 Millionen investieren müssen.

Innerhalb der Lebensdauer eines Edelstahlbeckens könne ja sogar mehrfach die Folie erneuert werden, und man fahre dabei noch günstiger, argumentierten mehrere Räte. „Sie dürfen eine umfangreiche Sanierung mit Edelstahlbecken nicht mit einer einfachen Reparatur mit Folie vergleichen“, widersprach Günter Sutter vom Planungsbüro Fritz.

Gemeinderat entscheidet sich für kleinste Lösung

Mehrere Sanierungsvarianten hatte Sutter vom Planungsbüro Fritz ausgearbeitet. Dabei ging es nicht nur um die Frage „Folie oder Edelstahl?“. Um das Bad auf den Stand der Technik zu bringen sei auch eine veränderte Durchströmung notwendig, erklärte Sutter.

Wehr Wehr bekommt wieder eine Postfiliale Das könnte Sie auch interessieren

Um das Bad fit für die Zukunft zu machen, schlug er auch veränderte Beckenzuschnitte und Nutzungsmöglichkeiten vor. Angesichts der hohen Kosten wurden diese Varianten allerdings gar nicht im Detail diskutiert.

Paul Erhart | Bild: RAINER KESER PHOTOGRAPHY

„Angesichts der anstehenden Ausgaben kommt aktuell nur eine Foliensanierung in Frage.“ Paul Erhart, CDU-Stadtrat

Für manchen Schwimmfreund ist die Entscheidung des Wehrer Gemeinderats ein Déjà-vu: Schon vor 19 Jahren war für das Wehrer Parkbad ein Edelstahlbecken im Gespräch, konnte aufgrund der Haushaltslage aber nicht realisiert werden. Seinerzeit wurden immerhin einige Attraktivitätssteigerungen wie das Kinderbecken, der Sprungturm und die Riesenrutsche realisiert.

Welche Maßnahmen neben bei der nun anstehenden Reparatur umgesetzt werden sollen, wird später entschieden. Im Gespräch sind die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Hallenbad-Dach, aber auch die Entfernung von Hecken und Durchschreitebecken. Nach derzeitigem Stand ist die Erneuerung der Folie schon im Frühjahr 2024 geplant. Eine umfangreichere Sanierung wäre erst ab 2025/26 möglich gewesen und im Haushalt über mehrere Jahre gestreckt worden.